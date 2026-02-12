Citi financia $1.33 mil millones para tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá

“Este financiamiento refleja la capacidad de Citi para estructurar soluciones innovadoras en proyectos de infraestructura de gran escala, movilizando capital internacional hacia iniciativas que generan impacto económico, social y ambiental. Nos enorgullece apoyar un proyecto que transformará la movilidad en Panamá y contribuirá al desarrollo sostenible del país,” señaló Malcolm Muñoz, Gerente General de Citi Panamá.

El banco actúa como Sole Coordinator y Mandated Lead Arranger en la transacción, estructurada mediante un esquema pionero de financiamiento con respaldo de agencias de crédito a la exportación (ECA). La operación cuenta con el apoyo de las agencias coreanas K-SURE y KEXIM, junto con la agencia multilateral BID Invest.

Citi anunció el financiamiento del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá por un monto total de $1.33 mil millones, en una de las operaciones más relevantes para la infraestructura de transporte del país.

Avances del tramo soterrado

El 3 de febrero, la tuneladora Panamá concluyó la excavación del primer tramo del túnel que pasa por debajo del cauce de navegación del Canal de Panamá, hasta el pozo de evacuación de Balboa. Allí permanecerá aproximadamente tres meses para un mantenimiento integral.

A la fecha, el túnel construido por la tuneladora registra un avance del 70 % en excavación y preparación estructural, y un 52 % en el tramo soterrado completo, que incluye el sector de Natan y las Trincheras.

César A. Pinzón M., director general del Metro de Panamá, destacó: “La Línea 3 del Metro de Panamá es mucho más que una obra de infraestructura: es una promesa de desarrollo, de equidad y de progreso que hoy seguimos cumpliendo, paso a paso, con responsabilidad, compromiso y una clara visión de futuro para nuestro país”.

Mientras avanzan las labores de mantenimiento, continúan los trabajos en el tramo ya excavado, incluyendo la verificación y alineamiento de estructuras, la instalación de invertbox (bases estructurales) y la colocación de vigas para el tránsito del monorriel. Una vez concluido el mantenimiento y el proceso de arrastre en Balboa, la tuneladora recorrerá 1.5 kilómetros adicionales hasta Albrook, donde será retirada.

El tramo soterrado comprende un túnel bajo el Canal de 4.5 kilómetros, desde Farfán hasta el Puerto de Balboa, donde se ubica el pozo de evacuación. Desde allí, continúa 1.5 kilómetros adicionales hasta quedar a unos 500 metros de la estación Albrook de la Línea 1, cuya conexión final se realizará mediante una sección en trinchera.

El viaje entre Panamá Pacífico y Albrook tomará aproximadamente 37 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de traslado frente a los actuales 90 minutos. La nueva línea beneficiará a más de 500 mil residentes de Panamá Oeste y atenderá una demanda inicial estimada de 160 mil usuarios diarios, con 11 estaciones en su primera etapa.

El sistema integral del Metro atenderá en promedio a 180,000 pasajeros diarios, fortaleciendo la integración del transporte público y reduciendo la dependencia del automóvil.