Citi financia $1.33 mil millones para tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá

La Línea 3 contará con trenes con capacidad de regeneración de energía durante las fases de frenado, permitiendo que la energía producida sea aprovechada por otros trenes en operación. Según el proyecto, el consumo eléctrico del Metro no representa una carga significativa dentro de la red nacional, especialmente en comparación con infraestructuras de alto consumo como centros comerciales.Además, se mantienen mesas de trabajo con las entidades responsables del suministro eléctrico para proyectar la demanda futura y garantizar que la entrada en operación no genere inconvenientes en la red.