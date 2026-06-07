Trump abandona entrevista con ‘NBC’ tras ser cuestionado sobre fraude electoral: ‘Su prensa es corrupta’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin de manera abrupta a una entrevista televisiva con la periodista Kristen Welker tras un tenso intercambio sobre sus reiteradas denuncias de fraude electoral.

La conversación, grabada en una granja del estado de Wisconsin para el programa Meet the Press, se desarrolló en un clima cada vez más confrontativo luego de que Welker solicitara pruebas que respaldaran las afirmaciones del mandatario sobre supuestas irregularidades electorales.

El momento más tenso ocurrió cuando la periodista cuestionó a Trump acerca de un fondo de 1.800 millones de dólares vinculado al Departamento de Justicia y le preguntó si personas condenadas por agredir a agentes policiales durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deberían recibir compensaciones económicas.

Trump evitó responder de forma directa y sostuvo que varias de esas personas fueron víctimas de policías corruptos y que merecían ser indemnizadas. Welker replicó que no existían pruebas que sustentaran esas acusaciones, lo que elevó el tono del intercambio.

A partir de ese momento, el mandatario volvió a insistir en que las elecciones presidenciales de 2020, ganadas por Joe Biden, estuvieron amañadas. Además, aseguró sin presentar evidencias que actualmente existe fraude en el conteo de votos de las elecciones primarias en California.

“Hay pruebas tremendas. Las elecciones fueron amañadas”, afirmó Trump durante la entrevista.

Ante la insistencia de Welker para obtener datos verificables, el presidente dirigió sus críticas hacia la periodista y varios medios de comunicación estadounidenses.

“Eres corrupta. Tu prensa es corrupta. Meet the Press es corrupto”, expresó Trump, quien también calificó a NBC como una cadena “sesgada y corrupta”.

Poco después, decidió terminar unilateralmente la entrevista.

“Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente”, dijo antes de retirarse del lugar.

Las imágenes difundidas por NBC muestran al mandatario quitándose el micrófono mientras la periodista intentaba continuar con la conversación. Welker le recordó que el equipo de producción había viajado hasta Wisconsin para realizar la entrevista y que habían permanecido durante horas bajo la lluvia para concretar el encuentro.

Antes de marcharse, Trump lanzó una última crítica contra los medios de comunicación.

“Deberían corregir a su prensa. Ningún país puede ser grande con una prensa deshonesta”, manifestó.

La entrevista fue emitida este domingo 7 de junio, aunque había sido grabada dos días antes. Según NBC, la producción enfrentó varias interrupciones debido a fuertes lluvias y problemas técnicos relacionados con el audio.

Pese al abrupto final, Welker reveló posteriormente que, una vez apagadas las cámaras, representantes de la cadena y del mandatario acordaron la posibilidad de realizar una nueva entrevista en el futuro.

El episodio vuelve a poner de relieve la conflictiva relación que Trump ha mantenido durante años con diversos medios de comunicación estadounidenses, a los que frecuentemente acusa de parcialidad y de difundir información falsa.