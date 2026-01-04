Rubio afirma que la captura de Maduro en Venezuela “no fue una invasión”

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseguró este domingo 4 de enero en una entrevista concedida al programa ‘Meet the Press’ de la cadena NBC que la captura del presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro “no es un acto de guerra” contra el país suramericano.

“Aquí no hay una guerra, sí hay una guerra contra las organizaciones de tráfico de drogas, lo que estamos haciendo es hacer cumplir las leyes estadounidenses en relación a las sanciones que se han impuesto (...) Nosotros todavía nos reservamos el derecho de realizar acciones contra las narcolanchas que traen droga hacia los Estados Unidos, que están siendo operadas por criminales transnacionales entre los que están el Cártel de los Soles. Su líder Nicolás Maduro ahora estará encarando la justicia”, afirmó.

Al ser consultado por la periodista Kristen Welker sobre quien está a cargo del país, Rubio respondió que esperan ver cambios de todo tipo – ya sea de corto, mediano y largo plazo – en Venezuela.

“Los cambios más inmediatos son los que están en el interés de los Estados Unidos, por eso es que estamos involucrados en este asunto, porque tiene un impacto en los Estados Unidos. No podemos permitir en nuestro hemisferio que haya un país que sea un paso seguro de las actividades de nuestros adversarios alrededor del mundo. No lo podemos permitir. No podemos permitir que aquellos que estén a cargo del Ejército y de la Policía de un país estén activamente colaborando con el narcotráfico. No lo vamos a permitir. Estas son amenazas directas hacia los Estados Unidos y usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para que no sigan existiendo”, explicó.

Sobre quienes estarían a cargo de Venezuela, Rubio eludió dar nombres y enfatizó que Washington quiere que sucedan cambios beneficiosos tanto para los Estados Unidos, principalmente, como para el pueblo venezolano. “Queremos que el vecindario en el que vivimos sea un lugar más seguro”, añadió en referencia al Hemisferio Occidental, un territorio al que la administración Trump le da una especial prioridad en su política exterior.

Cuando Welker le interrogó la razón por la que la Casa Blanca prefiere colaborar con la ahora presidenta encargada del país Delcy Rodríguez que con la líder opositora María Corina Machado en el proceso de una eventual transición a la democracia, el también Asesor de Seguridad Nacional señaló una cuestión de prioridades.

“María Corina Machado es fantástica y es alguien a quien yo conozco desde hace mucho tiempo (...) Nosotros estamos lidiando con la realidad inmediata, y la realidad inmediata es que tristemente y desafortunadamente la vasta mayoría de la oposición no se encuentra dentro de Venezuela. Hay cuestiones que hay que atender en el corto plazo. Todos deseamos una transición a la democracia, todo eso es fantástico. Yo trabajé por 15 años para que eso se lleve a cabo como senador y secretario de Estado. Pero ahora hay que visionar lo que va a pasar entre los próximos dos a tres meses. Nosotros esperamos una mayor cooperación y cumplimiento. Con Nicolás Maduro no se puede tener un acuerdo, a él se le dieron ofertas muy generosas. Él tuvo la oportunidad de abandonar Venezuela hace una semana y media, cuando fue la última oferta. Él no es alguien con quien podemos trabajar. (...) Trump no iba a caer en sus trampas”, prosiguió.

En este sentido, abogó por una transición holística en todos los ámbitos y no descartó una mayor presión hasta “ver las cosas que queremos que ocurran”.

Otro punto abordado en la entrevista es el de la posible presencia militar terrestre en Venezuela. “No tenemos fuerzas en Venezuela, sí estuvieron por dos horas para capturar a Maduro”, dijo.

Sobre el petróleo, el titular de la diplomacia estadounidense aseguró que su país no necesita el crudo venezolano.

“Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera venezolana esté controlada por los adversarios estadounidenses. Hay que entender eso. ¿Porqué China necesita ese petróleo? ¿Porqué Rusia necesita ese petróleo? ¿Porqué Irán necesita ese petróleo? Ellos ni siquiera están en este continente. Este es el Hemisferio Occidental, aquí es donde vivimos, y nosotros no permitiremos que este hemisferio sea una base de operaciones de los rivales y adversarios de los Estados Unidos. Además, buscamos que las ganancias de ese petróleo beneficien al pueblo venezolano”, precisó Rubio sobre este tema.

Finalmente, Rubio aseguró que la aprobación del Congreso estadounidense no era necesaria para seguir adelante con la acción militar que resultó con la detención de Maduro y su esposa. “Esta no fue una invasión. Esta fue una operación militar precisa y delicada que tomó dos horas y que requirió las condiciones adecuadas, no podíamos correr el riesgo de una filtración (...) Este no fue un ataque a Venezuela, esta ha sido una operación para hacer cumplir una orden de arresto contra un narcotraficante imputado (...)”, aseguró, concluyendo que el régimen de La Habana debería estar ‘preocupado’.