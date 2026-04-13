$370 millones en tecnología en Panamá sin resultados: ‘el espejismo tecnológico’

Panamá ha destinado $370 millones en tecnología para el sector educativo, específicamente en computadores o laptops, en los últimos 20 años, desde 2004 a la fecha, sin embargo no hay una mejora visible.

Así lo detalla el informe “El espejismo tecnológico”, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE).

El documento, de unas 36 páginas, parte de una premisa y pregunta: “cientos de millones en laptops no mejoraron la educación y por qué Panamá está a punto de repetir el error”.

Y es un “Metaanálisis sobre la Evidencia Internacional de Tecnología Educativa y el Fracaso Sistemático de los Programas de Laptops en Panamá (2004-2026)”.

El análisis detalla que actualmente el Gobierno impulsa una licitación de hasta $273 millones para más de 500 mil laptops, lo que pudiera repetir los errores de dos décadas sin resultados ante este millonario gasto.

Por ejemplo, en 2015, 26 mil laptops fueron encontradas sin usar en depósitos, no hubo controles y se robaron estas computadoras, mientras que los problemas estructurales a nivel educativo persisten con más de mil escuelas sin electricidad o internet, indica el análisis.

Estas laptops en el pasado se entregaron sin soporte técnico suficiente y con una inadecuada capacitación docente.

A pesar de esta inversión el país se mantiene en los últimos lugares de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, conocido por sus siglas como PISA, que evalúa competencias educativas en lectura, ciencias y matemáticas.

En esta prueba de 2018 solo el 19% alcanzó niveles mínimos en matemáticas, en comparación con el porcentaje promedio de 75 -80% que obtuvieron los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que Panamá está ”entre los peores del mundo”, cita el informe.

Y en la última prueba PISA a la que se sometieron los estudiantes panameños, en 2022, examen que debe efectuarse cada tres años, apenas hubo una ligera mejora.

En la actual administración recuerdan Fudespa y JUxlaE, se propuso adquirir 264 mil computadoras por $242 millones de manera directa con el convenio One Laptop Per Child (OLPC).

Esto fue “sin aprobación del Consejo de Gabinete , un requisito legal para contratos mayores de $3 millones, sin refrendo de la Contraloría General de la República”, y además el Meduca se negó a entregar copia del convenio “violando Ley de Transparencia”, mientras que unas mil escuelas carecen de electricidad, e internet, el “mismo problema de 2012-2013”.

El contralor Anel Flores rechazó la contratación, a lo que la ministra de Educación, Lucy Molinar, indicó que era para obtener precios de referencia.

Mientras que en una tercera fase, en septiembre pasado, se licitó en Panamá Compra 585,250 laptops para estudiantes y profesores por $300 millones proceso que estuvo suspendido, y en una cuarta etapa, en febrero pasado, se licitaron 531 mil laptops y 21 mil licencias o software por $273 millones.

“A pesar del cambio a licitación pública, persisten los mismos problemas fundamentales” del año pasado, indica el informe: “solo 66% de las escuelas tiene internet y hay mil escuelas sin electricidad”

Además, no existe evidencia de la evaluación de programas históricos ni plan de capacitación efectivo para los docentes y se repite el mismo patrón de la “distribución masiva de hardware”, la omisión de una evaluación rigurosa planificada, y la falta de evidencia del programa anterior”, cita el documento.

‘En los últimos años hemos tenido funcionarios caprichosos que toman decisiones no basadas en la evidencia científica ...cuando usted fue ministra, se compraron laptops y hoy no tenemos información sobre el efecto que tuvo esto en el sistema educativo’’, confrontó el diputado Betserai Richards a la ministra Molinar, en la Asamblea Nacional en noviembre 2024, resalta el informe.

La experiencia internacional

En tanto, el documento contrasta con la experiencia internacional y los aprendizajes que puede considerar Panamá al respecto.

Perú invirtió $180 millones para computadoras en 319 escuelas pero no hubo efectos de mejora en matemáticas ni lectura, en cambio el uso que se les dio fue principalmente recreativo.

En un país con una alta institucionalidad como Uruguay, también se adquirieron laptops y la mejora en matemáticas y lenguaje no fue significativa, en cambio hubo una alta rotación del equipo debido a los daños.

En Colombia el documento reporta que la tecnología perjudicó y aumentó la distracción, mientras que en India el caso fue distinto porque no entregó laptops sino que utilizó un software adaptativo lo que implicó mejoras significativas.

En Suecia como tampoco hubo efectos positivos en el aprendizaje, el país decidió volver a los libros.

Por ello las dos organizaciones proponen que con los $273 millones de la licitación se desarrolle un programa de formación docente de clase mundial con certificaciones internacionales, o también se invierta esta cuantía en infraestructura educativa en zonas vulnerables con escuelas nuevas en áreas rurales , que cuenten con bibliotecas y laboratorios.

También se sugiere considerar el monto para tutoría personalizada en matemáticas y lectura para estudiantes con rezago, o que se invierta en 2,300 bibliotecas escolares de calidad, lo que generaría un impacto en la lectura y pensamiento crítico.

Por último, otra alternativa de no usar los $273 millones en computadores sería la inversión en alimentación nutritiva para 200 mil estudiantes de bajos ingresos por 5 años de cobertura.