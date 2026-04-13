Asamblea: la fallida citación del contralor Anel Flores tras la polémica con los fiscales

La propuesta de citar al contralor de la República, Anel Flores, tras los hechos ocurridos la semana pasada, relacionados con la irrupción de la Contraloría en una diligencia del Ministerio Público, quedó en nada este lunes.

Pese a haber una citación propuesta por la bancada Vamos y otra en forma de cortesía de sala, planteada por el oficialista Realizando Metas, ninguna de las dos logró concretar la presencia de Flores ante los parlamentarios.

La Estrella de Panamá conoció que, antes de que Realizando Metas propusiera la cortesía de sala, ya un grupo de diputados de Vamos habría presentado ante la Secretaría General de la Asamblea una solicitud para que el contralor Flores compareciera y respondiera a un cuestionario tras lo ocurrido con los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, dentro de un proceso que se le sigue al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Poco después, ya durante el pleno, el diputado Luis Eduardo Camacho presentó de manera sorpresiva la propuesta para dar una cortesía de sala al contralor Flores, lo que generó cuestionamientos de los diputados independientes, quienes señalaron que este solo sería un “monólogo” del funcionario.

Si bien una cortesía de sala permite que el invitado por el pleno exponga, no está obligado a responder preguntas. En tanto, la comparecencia es una citación formal del Legislativo, donde se establecen preguntas específicas y quien comparece está obligado a responder.

Finalmente, el cambio al orden del día, requerido para aprobar la citación de Flores, no consiguió los votos. Mientras que la cortesía de sala fue suspendida a pedido de Camacho.

La diputada Janine Prado señaló que lo ocurrido en la Fiscalía Anticorrupción refleja un patrón de “interferencia institucional” y recordó que el contralor ha obstaculizado iniciativas como la lucha contra la corrupción y la gestión de la basura en San Miguelito. “El poder no es eterno”, advirtió.

En contraste, la diputada Shirley Castañedas, del partido Realizando Metas, defendió a Flores. Señaló que se le debía escuchar antes de emitir juicios y pidió “más respeto para un hombre honesto, legal”, insistiendo en que se deben valorar las pruebas y no caer en “bochinches ni shows”.

Durante su comparecencia, Castañedas mostró capturas de pantalla de una conversación que le hicieron llegar del exdiputado Juan Diego Vásquez, instruyendo a los miembros de Vamos a que el contralor se diera cita en la Asamblea.

“Quiero decirle de frente que la voy a denunciar penalmente porque lo que usted hizo es un delito. No le tengo miedo, diputada, y yo sí voy de frente, no como usted”, escribió el exdiputado en su cuenta de X.