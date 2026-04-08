Ministra Lucy Molinar se ausenta de comisión legislativa y genera cuestionamientos

La ministra de Educación, Lucy Molinar, no asistió este miércoles 8 de abril a la citación de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional.

Molinar había sido citada para informar sobre la infraestructura en los centros educativos oficiales.

Sin embargo, el Ministerio de Educación (Meduca) advirtió que podrían tocarse procesos en curso, por lo que la ministra decidió no asistir.

“Desde el Ministerio se le envió una nota a la Comisión de Educación indicando que debido a que el tema solicitado esta en investigación, es prudente abstenerse de comparecer en esta oportunidad, a fin de no comprometer el proceso”, explicó una fuente consultada del Meduca.

El diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión, adelantó que tiene intención de convocar una nueva citación.