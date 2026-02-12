Antón es la nueva mascota para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

'Antón nace del corazón verde de Panamá, entre montañas que respiran vida y bosques húmedos donde la legendaria rana dorada ha brillado por generaciones''Este anfibio, considerado por pueblos originarios como un símbolo de suerte y buen augurio, también representa una historia de lucha: pese a los retos que enfrentó en la naturaleza, la rana dorada se convirtió en emblema de resiliencia, esperanza y protección del entorno. De ese espíritu nace Antón', señaló el comité organizador de estos juegos para dar a conocer un poco sobre la historia del nacimiento de Antón.