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Economía

Pascual del Cioppo: ‘Panamá es el hub comercial clave para Ecuador’

Pascual del Cioppo, embajador de Ecuador en Panamá durante la Expocomer 2026.
Pascual del Cioppo, embajador de Ecuador en Panamá durante la Expocomer 2026. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 13/03/2026 17:32
En Expocomer 2026, la delegación ecuatoriana refuerzó su presencia en sectores de retail, banca y turismo con miras a la expansión regional

En el marco de la Expocomer 2026, el embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo, destacó el extraordinario momento que atraviesan las relaciones bilaterales. Tras la decisión del presidente Daniel Noboa de retirar a Panamá de la lista de paraísos fiscales, se ha desatado una “avalancha” de empresarios ecuatorianos interesados en establecerse en el istmo.

Del Cioppo subrayó que Panamá posee una “espectacularidad geográfica” única, ideal para convertirse en el hub comercial de Ecuador hacia Centroamérica y el Caribe. Esta relación es recíproca: Panamá está utilizando a Ecuador como plataforma para ingresar al mercado suramericano de 18 millones de habitantes.

Inversiones y Balanza Comercial

Aunque la balanza comercial sigue siendo favorable a Ecuador, especialmente por los derivados del petróleo, el embajador enfatizó que esto se compensa con la masiva inversión de capital ecuatoriano en suelo panameño. Sectores como el financiero, seguros y retail lideran este movimiento.

Ejemplos tangibles incluyen la consolidación del Grupo El Rey (de capital ecuatoriano), la fuerte participación en la industria avícola a través de Toledano y la reciente apertura de un hipermercado en Los Pueblos. Además, se anunció el desarrollo de “mini cruceros” con capital ecuatoriano para rutas entre Panamá y Costa Rica, fortaleciendo el turismo regional.

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