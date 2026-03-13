Pascual del Cioppo: ‘Panamá es el hub comercial clave para Ecuador’

En el marco de la <b>Expocomer 2026</b>, el embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo, destacó el extraordinario momento que atraviesan las relaciones bilaterales. Tras la decisión del presidente <b>Daniel Noboa</b> de retirar a Panamá de la lista de paraísos fiscales, se ha desatado una<i> 'avalancha' </i>de empresarios ecuatorianos interesados en establecerse en el istmo.Del Cioppo subrayó que Panamá posee una<i> 'espectacularidad geográfica' </i>única, ideal para convertirse en el hub comercial de Ecuador hacia Centroamérica y el Caribe. Esta relación es recíproca: Panamá está utilizando a Ecuador como plataforma para ingresar al mercado suramericano de 18 millones de habitantes.