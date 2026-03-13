Pascual del Cioppo: ‘Panamá es el hub comercial clave para Ecuador’

En el marco de la Expocomer 2026, el embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo, destacó el extraordinario momento que atraviesan las relaciones bilaterales. Tras la decisión del presidente Daniel Noboa de retirar a Panamá de la lista de paraísos fiscales, se ha desatado una “avalancha” de empresarios ecuatorianos interesados en establecerse en el istmo.

Del Cioppo subrayó que Panamá posee una “espectacularidad geográfica” única, ideal para convertirse en el hub comercial de Ecuador hacia Centroamérica y el Caribe. Esta relación es recíproca: Panamá está utilizando a Ecuador como plataforma para ingresar al mercado suramericano de 18 millones de habitantes.