Ecuador ve a Panamá como ‘hub’ y socio estratégico para expandir negocios

El fortalecimiento de la relación económica entre Panamá y Ecuador se refleja en iniciativas recientes para ampliar el comercio bilateral. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, a finales de enero, el ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se reunió con su homólogo ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, para impulsar el intercambio comercial y las inversiones.Ambos países también avanzan en la negociación de un Acuerdo de Complementación Económica de Alcance Parcial, previsto para firmarse entre abril y mayo de 2026, con el objetivo de mejorar condiciones arancelarias para productos específicos y facilitar el comercio entre ambos mercados.En reciente entrevista con este medio, el embajador del Cioppo aseguró que 'las conversaciones están muy avanzadas y el acuerdo se concentrará en sectores específicos'. A su juicio, 'permitirá ampliar el acceso de productos ecuatorianos al mercado panameño y, desde Panamá, a otros mercados de Centroamérica y el Caribe'.El diplomático destacó que el acuerdo también abriría oportunidades para exportaciones panameñas hacia Ecuador, un mercado de 18 millones de consumidores, con productos como piña, café y chocolate panameño. Además, señaló que Ecuador cuenta con productos de alta calidad reconocidos a nivel internacional, como el banano y el camarón, y que también existen oportunidades en el mercado de productos orgánicos, cuya demanda crece en Panamá. En paralelo, la semana pasada ambos países firmaron un acuerdo técnico para agilizar el tránsito del banano ecuatoriano por puertos panameños, eliminando trámites duplicados y facilitando su exportación hacia mercados internacionales.Para Crespo, iniciativas como el congreso Smart City Connect Panamá–Ecuador contribuyen a fortalecer la cooperación económica y a posicionar a Panamá como plataforma regional para la innovación, los negocios y el desarrollo sostenible. 'Veo que Panamá tiene instituciones muy organizadas y bien enfocadas. Cada entidad se dedica a su área y eso es muy positivo. Creo que están por muy buen camino', acotó.