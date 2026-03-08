Ecuador ve a Panamá como ‘hub’ y socio estratégico para expandir negocios

Ecuador ve a Panamá como un socio estratégico para el crecimiento empresarial y como una plataforma clave para proyectar negocios hacia el resto del mundo. Con ese enfoque se celebrará este 9 de marzo, en la capital panameña, el congreso Smart City Connect Panamá–Ecuador, un encuentro que busca fortalecer los vínculos económicos y generar nuevas oportunidades de inversión entre ambos países. Este acercamiento también se refleja en avances recientes en la relación bilateral. En agosto de 2025, Ecuador excluyó oficialmente a Panamá de su lista de paraísos fiscales, tras concretarse un acuerdo de intercambio de información tributaria entre ambas naciones. Dominique Crespo, directora de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo Panamá–Ecuador (Cepam) y del congreso binacional, explicó que el evento tiene como objetivo conectar a empresarios, expertos y autoridades para promover innovación, intercambio de conocimiento y cooperación económica. “Ecuador ve a Panamá como un socio estratégico de crecimiento, desarrollo y producción”, afirmó Crespo a La Estrella de Panamá.

Panamá como hub global

El congreso, respaldado por Cepam, forma parte de una plataforma de ciudades inteligentes que nació en Ecuador y que, tras una década de desarrollo, busca ampliar su alcance a nivel regional mediante una edición binacional. “Esta es una plataforma relevante de ciudades inteligentes que nació en Ecuador tras 10 años de éxito total. En esta edición vamos a hacer el primer Smart City Binacional Connect Panamá y Ecuador, que básicamente busca conectar a los dos países para fortalecer los lazos en una agenda común de innovación y desarrollo en todo el sentido de las ciudades inteligentes”, explicó. El encuentro reunirá a expertos, empresarios y líderes de distintos sectores con el objetivo de analizar tendencias vinculadas al desarrollo urbano inteligente y generar oportunidades de negocio entre ambos países. La agenda abordará temas estratégicos para el desarrollo de ciudades inteligentes, entre ellos comercio, desarrollo productivo, movilidad urbana, seguridad inteligente, gestión eficiente del agua y la energía, servicios y productos digitales, además del componente financiero, considerado clave para la ejecución de proyectos de innovación. “Más que un foro, es un evento donde uno realmente puede generar negocios. Esa es la idea: sacar lo mejor de los dos países para que se puedan relacionar de una manera correcta. Están los empresarios y está la academia”, afirmó. El evento será en modalidad presencial y reunirá a representantes del sector privado, instituciones y especialistas en tecnología y desarrollo urbano. Entre los participantes estarán entidades como Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá (ProPanama), representantes de zonas francas y empresarios ecuatorianos que viajarán al país para explorar oportunidades de negocio. Asimismo, el embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo, participará respaldando la iniciativa. Desde la perspectiva empresarial ecuatoriana, Panamá representa una plataforma estratégica para la internacionalización de empresas y un punto de conexión con otros mercados de la región. “Nosotros en Ecuador miramos a Panamá como un hub logístico. Es una plataforma para el mundo. Vemos a Panamá como una conexión real para poder salir”, señaló Crespo. Por ello, el encuentro también busca facilitar el acceso de empresarios ecuatorianos a información estratégica sobre el ecosistema empresarial panameño y las oportunidades que ofrece el país para la instalación de nuevas empresas. Actualmente, la cámara empresarial binacional cuenta con cerca de 40 socios y ya registra varias empresas ecuatorianas en proceso de instalación en Panamá. “Tenemos cerca de cinco o seis empresas que nacieron desde la cámara y que ya están haciendo los trámites para empezar operaciones en Panamá”, indicó. El congreso también promueve el concepto de inversiones sostenibles, orientadas al desarrollo de proyectos con responsabilidad ambiental y social. “Cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de conciencia ambiental, proyectos de energía limpia, regulaciones ambientales y protección de la biodiversidad. Hoy todas las empresas deben incorporar la sostenibilidad en su identidad”, explicó.

Avances en la relación bilateral