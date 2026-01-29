Panamá y Ecuador refuerzan relaciones económicas con agenda conjunta de inversiones

Panamá y Ecuador fortalecieron sus relaciones económicas. Esto se logró ayer durante el primer encuentro empresarial Ecuador-Panamá, en el que ambos países acordaron una agenda de crecimiento conjunta destinada a reforzar sus vínculos comerciales e impulsar diversos tipos de inversiones.

Este paso representa un avance significativo en el entendimiento comercial entre Quito y Ciudad de Panamá, en un contexto en el que ya se han canalizado inversiones por $700 millones en actividades comerciales.

La reunión se realizó en el segundo y último día del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en la ciudad de Panamá.

En el encuentro estuvieron presentes, el canciller de la República Javier Martínez-Acha y su homóloga ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, y empresarios ecuatorianos y panameños.

La reunión congregó a una delegación de 400 empresarios ecuatorianos de diversos sectores como: comercio, servicios, alimentos, agrícola, avícola, lácteo, industrial, farmacéutico, financiero y automotriz, entre otros, quienes viajaron a Panamá para explorar oportunidades de negocio.

La reunión se llevó a cabo después de que Ecuador retirara a Panamá, en agosto de 2025, de su lista de paraísos fiscales y de que ambos países suscribieran un Convenio de Intercambio de Información Tributaria, con el objetivo de fortalecer la transparencia y combatir los delitos financieros. Sommerfeld explicó en su intervención que dicho convenio desatascó tanto a Ecuador como a Panamá de aquello que les distanciaba.

“Este encuentro representa el relanzamiento en las relaciones comerciales y de inversión entre Ecuador y Panamá (...). Nosotros buscamos fortalecer la relación estratégica entre nuestros países. Ecuador y Panamá tenemos historias y culturas comunes. Compartimos una visión de futuro basada en la apertura, la integración regional, la promoción de comercio, la atracción de inversiones y la construcción de economías más competitivas. Este evento muestra que queremos llevar la relación bilateral a un nivel superior, que beneficie a nuestros sectores productivos”, expresó la canciller ecuatoriana, mientras daba lectura a un mensaje del mandatario Daniel Noboa.

Sonnenweld subrayó la complementariedad entre el sector privado de ambos países. Ayer, el Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) también suscribieron un acuerdo dentro de la agenda de este encuentro.

“Queremos facilitar el comercio bilateral, promover la inversión recíproca, identificar sectores de alto potencial como logística, agroindustria, energía, infraestructura, servicios, tecnología y economía digital, y construir mecanismos que permitan a nuestras empresas crecer, innovar y competir en mejores condiciones”, destacó la titular de Relaciones Exteriores ecuatoriana.

En este sentido, la presidenta del CEEP, Alexandra Chamba, afirmó que la jornada de ayer marca un precedente en aquellos que creen en la integración regional, el desarrollo productivo y un futuro sostenible para América Latina.

“Este encuentro refleja con claridad el momento histórico que vive hoy la relación entre Ecuador y Panamá. Un momento que no es producto del azar, sino del trabajo serio, sostenido y visionario de los gobiernos, de la diplomacia económica y del sector empresarial de ambos países. (...) Lo que estamos consolidando hoy va mucho más allá de una relación comercial tradicional”, expresó Chamba.

Y añadió: “Estamos construyendo una relación estratégica entre dos países con ventajas competitivas, profundamente complementarias, que entienden que el desarrollo sostenible ya no se construye de manera aislada, sino a través de una visión compartida de integración productiva, donde la colaboración público-privada es el principal motor de crecimiento”, prosiguió.

Chamba, asimismo, señaló como ventajas compartidas entre ambos países diversos factores como la estabilidad monetaria. “De este modo, también combinamos de manera virtuosa dos fortalezas clave. Por un lado, Ecuador como potencia agroindustrial y productiva y, por el otro, Panamá como una plataforma logística, financiera y de servicios de clase mundial”, señaló.

Una complementariedad que, a su juicio, construye cadenas de valor regionales, más competitivas, resilientes y sofisticadas con capacidad real de proyectarse conjuntamente a los mercados internacionales.

Durante esta jornada, se adelantó que en los próximos meses se podría concretar la firma del acuerdo comercial de alcance parcial entre Ecuador y Panamá, un instrumento que sería clave para la facilitación del intercambio bilateral mediante unas condiciones arancelarias óptimas para los productos de ambas naciones.

“Hoy existe la confianza necesaria para traer inversión, dinamizar el comercio, generar el flujo de calidad y fortalecer el tejido empresarial. La relación bilateral atraviesa uno de los mejores momentos y esto se refleja también en un hecho contundente. El Ecuador se ha consolidado como el principal socio comercial de Panamá en América del Sur”, resaltó.

El canciller panameño, por su parte, destacó el liderazgo tanto de Noboa como de Mulino para que la relación bilateral entre Panamá y Ecuador se fortalezca.

En su intervención, Martínez-Acha delineó un panorama dominado por la revolución digital y la inteligencia artificial, la recuperación de las cadenas globales de valor y el delineamiento del multilateralismo a imagen y semejanza de los tiempos actuales.

“No estamos ante el fracaso del multilateralismo, sino ante el agotamiento de un multilateralismo diseñado para un mundo que ya no existe. Renovarlo es una responsabilidad colectiva, no una opción. Este foro no puede limitarse a enfrentar estos cambios, los cuales deben ser anticipados y aprovechados (...). Sin estabilidad no hay inversión, y sin inversión no hay estabilidad”, aseguró el canciller ante un momento histórico en el cual la unidad regional es la clave para solventar los desafíos conjuntos.

Martínez-Acha reafirmó la apuesta por un sector privado que sea un actor central del desarrollo económico, no un beneficiario pasivo de las políticas públicas. “El desarrollo no se decreta en el Estado, ni se delega en el mercado, se construye con el sector público, el sector privado y la banca de desarrollo, reconociéndola como socios estratégicos con responsabilidades compartidas”, dijo el canciller panameño.

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, ratificó la misión del banco con la integración regional y aprovechó la ocasión para rememorar el Congreso Anfictiónico, el cual cumple 200 años y es considerado como la base fundacional de la unidad regional y la prosperidad compartida entre los pueblos. “Desde el CAF, tenemos una cantidad de herramientas en nuestro escritorio para hacer cosas más grandes y ambiciosas. Este compromiso es la mejor noticia que se ha dado aquí en el foro”, consideró.