Mujer acusada de atacar la casa de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

Las autoridades tampoco han confirmado si la acusada tenía algún tipo de vínculo personal con Rihanna. Por su parte, representantes de la artista no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el caso.<b>La investigación continúa</b>El caso sigue en proceso judicial mientras los fiscales preparan las pruebas que presentarán en el tribunal.La próxima audiencia será clave para determinar cómo avanzará el proceso contra la acusada y si finalmente enfrenta un juicio que podría terminar en cadena perpetua.