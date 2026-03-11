Mujer acusada de atacar la casa de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

La investigación por el ataque armado contra la residencia de la cantante Rihanna en Los Ángeles sigue avanzando y ahora la principal sospechosa podría enfrentar una de las penas más severas del sistema judicial estadounidense: cadena perpetua.

Ivanna Ortiz, de 35 años, fue la mujer que atacó a tiros la mansión de Rihanna y actualmente enfrenta 14 cargos graves, entre ellos intento de asesinato, agresión con arma de fuego semiautomática y disparar contra una vivienda habitada.

Los cargos que complican su situación

Los antecedentes de Ortiz revelan que la acusada ya había tenido varios problemas con la justicia antes del caso que involucra la residencia de Rihanna.

Registros del Departamento de Correccionales del condado de Orange, en Florida, muestran que Ortiz fue arrestada en junio de 2023 bajo sospecha de violencia doméstica y agresión física.

Apenas tres meses después, volvió a ser detenida por presuntamente violar una orden de restricción relacionada con ese mismo caso.

Documentos públicos revisados por el diario Los Angeles Times también indican que la mujer había sido arrestada en 2021 por conducción imprudente y que años antes, en 2013, estuvo vinculada a un proceso de bancarrota.

Al momento de su reciente detención, Ortiz ejercía como fonoaudióloga con licencia.

Sin embargo, hasta ahora no se ha esclarecido cómo obtuvo el arma que habría sido utilizada en el ataque.