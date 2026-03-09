De Ormuz a Rihanna: las 5 noticias que sacuden la agenda hasta el mediodía | 9 de marzo

Meduca mantiene $126,2 millones en proyectos de escuelas por adjudicar

El Ministerio de Educación (Meduca) mantiene $126,2 millones en proyectos para la construcción de nuevas escuelas que aún están pendientes de adjudicación, como parte del plan para ampliar la infraestructura educativa en el país.

Entre las obras previstas se incluyen planteles en Panamá Oeste, Panamá, Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé, Los Santos y otras regiones, con el objetivo de atender el crecimiento de la matrícula y reemplazar infraestructuras deterioradas.

Eliminación del facturador gratuito preocupa a las mipymes

La decisión de eliminar el facturador electrónico gratuito ha generado inquietud entre gremios empresariales y emprendedores, que advierten posibles impactos en la formalidad de miles de pequeños negocios.

La herramienta dejó de estar disponible desde el 2 de enero de 2026, lo que obliga a muchos contribuyentes a migrar hacia plataformas privadas de facturación electrónica autorizadas por la Dirección General de Ingresos (DGI).

Macron anuncia despliegue naval europeo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el despliegue de una misión naval europea para proteger el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos para el comercio energético mundial.

La operación busca escoltar buques petroleros y garantizar la seguridad de la navegación tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y las amenazas que han afectado la circulación marítima en la zona.

El estrecho de Ormuz es crucial para el comercio global, ya que por esa vía transita cerca del 20 % del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en los mercados energéticos.

Escándalo en la Iglesia: detienen a obispo en San Diego

Un obispo católico caldeo identificado como Emmanuel Shaleta fue detenido en el aeropuerto de San Diego acusado de malversación de fondos y lavado de dinero, en un caso que ha generado fuerte repercusión en Estados Unidos.

Las autoridades señalan que enfrenta ocho cargos por malversación y ocho por lavado de dinero, además de un agravante por delitos financieros de cuello blanco.

El arresto ocurrió cuando intentaba salir del país y el religioso permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

Tiroteo frente a la casa de Rihanna en Los Ángeles

La cantante Rihanna vivió momentos de tensión luego de que una mujer disparara varias veces contra su residencia en Los Ángeles, un incidente que terminó con la detención de la sospechosa.

De acuerdo con reportes policiales, la atacante abrió fuego contra la propiedad desde un vehículo y posteriormente fue arrestada por las autoridades, mientras la investigación continúa para determinar el motivo del ataque.

La artista no resultó herida y las autoridades mantienen el caso bajo investigación.