José Antonio Kast impulsa agenda conservadora en Chile con prioridad en seguridad, migración y ajuste fiscal

Para analistas políticos, la llegada de Kast simboliza el <b>fin de un ciclo político iniciado tras el estallido social de 2019</b>, cuando las demandas por reformas sociales dominaron la agenda pública.Con el paso del tiempo, sin embargo, las prioridades del electorado comenzaron a desplazarse hacia <b>seguridad, estabilidad y crecimiento económico</b>, factores que impulsaron el ascenso de la agenda conservadora.En ese contexto, el nuevo mandatario enfrenta el desafío de <b>equilibrar expectativas ciudadanas elevadas con un escenario político fragmentado</b>, donde la oposición mantiene una presencia relevante en el Congreso.