José Antonio Kast impulsa agenda conservadora en Chile con prioridad en seguridad, migración y ajuste fiscal

Chile atraviesa un reordenamiento político con la llegada al poder de José Antonio Kast, un dirigente que encarna el retorno de una derecha ideológica y conservadora al Palacio de La Moneda, algo poco común desde el retorno a la democracia en 1990. Abogado de 60 años, padre de nueve hijos y fundador del Partido Republicano, Kast se presenta como el líder de una corriente que busca restaurar orden, disciplina institucional y crecimiento económico en un país que durante los últimos años ha vivido una intensa polarización política. Su ascenso al poder representa un contraste con el gobierno anterior de Gabriel Boric, quien llegó al Ejecutivo en 2022 como símbolo de una nueva generación progresista con promesas de cambios estructurales al modelo económico. La propuesta política de Kast, en cambio, gira en torno a tres ejes centrales: seguridad ciudadana, control de la migración irregular y recuperación del dinamismo económico.

Seguridad y control migratorio como prioridades

Uno de los pilares del programa del mandatario es el endurecimiento de las políticas de seguridad pública, en respuesta a la creciente preocupación ciudadana por el aumento de delitos. Kast ha planteado un enfoque de mano dura contra el crimen organizado, con reformas al sistema penitenciario y fortalecimiento de las fuerzas policiales. En esa línea, el presidente ha buscado inspiración en experiencias internacionales. Durante un viaje a El Salvador, sostuvo reuniones con el mandatario Nayib Bukele y visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel que simboliza la ofensiva salvadoreña contra las pandillas. También ha propuesto medidas para restringir la migración irregular, tema que ha ganado peso en el debate público chileno en los últimos años.

Ajuste económico y reducción del gasto público

En materia económica, el gobierno de Kast busca implementar una estrategia de disciplina fiscal y estímulo al crecimiento. El plan contempla un recorte del gasto estatal de 6.000 millones de dólares en un período de 18 meses, además de un ajuste inicial del 3% del presupuesto en todos los ministerios, según instrucciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La nueva administración argumenta que estas medidas buscan ordenar las finanzas públicas, atraer inversión y recuperar la confianza empresarial tras años de incertidumbre económica y debates sobre reformas estructurales.

Red de alianzas con líderes conservadores

El mandatario chileno también ha reforzado sus vínculos con dirigentes conservadores en el escenario internacional. Entre sus primeros encuentros diplomáticos destacó una reunión con el presidente argentino Javier Milei, referente de políticas de reducción del Estado. Asimismo, sostuvo encuentros con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, ambos líderes asociados a corrientes políticas nacional-conservadoras. Kast también mantiene cercanía con figuras de la derecha española, como Santiago Abascal, líder del partido VOX. Estas conexiones reflejan el interés del presidente chileno por articular una red internacional de gobiernos y movimientos políticos afines.

El cierre de un ciclo político en Chile