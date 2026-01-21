Se reanuda el juicio del caso Odebrecht con la respuesta del Ministerio Público a las objeciones de las pruebas extraordinarias

Se reanuda el juicio Odebrecht la tarde de este miércoles 21 de enero con la respuesta del Ministerio Público a objeciones presentadas por los abogados defensores a las pruebas extraordinarias.

La fiscal Ruth Morcillo confirmó los nombres de los traductores en varias de las pruebas presentadas, destacando que se trata de servidores públicos, nombrados como trabajadores públicos autorizados.

Luego, le correspondió a los abogados defensores presentar pruebas extraordinarias. Empezó la abogada Guillermina Mcdonald, que representa al empresario Navin Bhakta. La abogada presentó documentación relacionada con Corporación de Energía del Istmo, las concesiones otorgadas para proyectos energéticos y los desembolsos realizados por una sociedad de la cual Bhakta era beneficiario final.

Luego de la presentación de Mcdonald, la jueza preguntó a la fiscal Ruth Morcillo si había alguna objeción. La fiscal solicitó que para facilitar el proceso, se evacuaran todas las pruebas extraordinarias de los diferentes abogados defensores para luego pronunciarse, solicitud que fue concedida por la jueza.

Siguió el abogado Rolando Rodríguez, abogado de Demetrio Papadimitriu, presentó informes periciales de análisis financieros detallando la participación de su representado en las sociedades mencionadas en la investigación. Afirmó que con ello va a “ilustrar” al tribunal sobre la participación de su representado en las distintas sociedades mencionadas en la investigación y demostrar que no tuvo ningún poder de mando o toma de decisiones.

En desarrollo