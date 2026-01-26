Juicio Odebrecht: Fiscal califica pruebas de “extemporáneas”

<b>Arranca este lunes 26 de enero una nueva semana en el juicio Odebrecht.</b> La sesión había sido pospuesta el viernes pasado debido a que <b>no se presentó el abogado Abdel Zamorano</b>, representante de <b>Jaumes Paimes</b>.<b>La fiscal Ruth Morcillo inició presentando sus objeciones a las pruebas extraordinarias</b> presentadas la semana pasada por los abogados defensores.<b>'La mayoría, por no decir todas las pruebas presentadas son extemporáneas.</b> Algunas fueron <b>rescatadas o producidas luego de comenzado el acto de audiencia ordinaria el 12 de enero de 2026'</b>, manifestó la fiscal.<b>Morcillo detalló que el Código Penal es claro en el plazo para presentar pruebas y en las excepciones permitidas por la ley</b>, y procedió a <b>responder en orden a todas las pruebas presentadas por la defensa</b>.En el caso de <b>las pruebas presentadas por el empresario Navin Bhakta</b>, apuntó que <b>se trata de un cheque de 2022</b>. Mientras que sobre <b>las pruebas del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu</b>, añadió que <b>eran repetitivas y ya habían sido rechazadas por la Corte</b>.La defensa del banquero <b>Juan Antonio Niño solicitó la comparecencia de Javier Carrizo</b>, gerente del Banco Nacional de Panamá. <b>Para la fiscal, la solicitud es extemporánea y 'contribuye a la dilación del proceso'</b>, recordando que <b>la Corte ya se había pronunciado al respecto</b>.