Juicio Odebrecht: Fiscal califica pruebas de “extemporáneas”

Arranca este lunes 26 de enero una nueva semana en el juicio Odebrecht. La sesión había sido pospuesta el viernes pasado debido a que no se presentó el abogado Abdel Zamorano, representante de Jaumes Paimes.

La fiscal Ruth Morcillo inició presentando sus objeciones a las pruebas extraordinarias presentadas la semana pasada por los abogados defensores.

“La mayoría, por no decir todas las pruebas presentadas son extemporáneas. Algunas fueron rescatadas o producidas luego de comenzado el acto de audiencia ordinaria el 12 de enero de 2026”, manifestó la fiscal.

Morcillo detalló que el Código Penal es claro en el plazo para presentar pruebas y en las excepciones permitidas por la ley, y procedió a responder en orden a todas las pruebas presentadas por la defensa.

En el caso de las pruebas presentadas por el empresario Navin Bhakta, apuntó que se trata de un cheque de 2022. Mientras que sobre las pruebas del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, añadió que eran repetitivas y ya habían sido rechazadas por la Corte.

La defensa del banquero Juan Antonio Niño solicitó la comparecencia de Javier Carrizo, gerente del Banco Nacional de Panamá. Para la fiscal, la solicitud es extemporánea y “contribuye a la dilación del proceso”, recordando que la Corte ya se había pronunciado al respecto.