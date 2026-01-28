Juicio Odebrecht: Testigo explica la ruta del dinero

Este miércoles 28 de enero, continuó el juicio Odebrecht con el interrogatorio al tercer testigo presentado por la Fiscalía. Se trata de Antonio Lin, un perito que trabajaba en la división de blanqueo de capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Lin fue el responsable de realizar un extenso análisis financiero del caso Odebrecht. Las preguntas hechas por la fiscalía se centraron en detalles de este informe.

Específicamente, sobre la trazabilidad y origen de los fondos, refiriéndose a órdenes de pago, estados bancarios, cheques y contratos realizados desde el 2008.

En total, hay 114 sociedades y personas naturales comprendidas en el informe de Lin.

La Fiscalía empezó preguntándole por el banquero Juan Antonio Niño, quien estaba vinculado a la sociedad Active Capital Holding Corp.

Esta sociedad habría sido usada para transferir millones de dólares hacia Sherkson, una sociedad controlada por Odebrecht que habría sido usada para el pago de sobornos.

También se mencionó a Juan Francisco Mutio Cerdeiras, un operador financiero uruguayo que también está imputado junto a Niño en el caso.

El perito habló sobre cuentas controladas por Olivio Rodrigues, un operador financiero habría jugado un papel clave en la red de coimas de Odebrecht.

Una de las sociedades que manejaba Rodrigues era Kleinfeld, desde dónde se transfirieron unos 400 millones de dólares a sociedades como Constructora Internacional del Sur.

Al testigo se le preguntó luego por la sociedad MTI Corporation, vinculada a Navin Bhakta, que autorizó el cheque para la compra de un helicóptero por 3,2 millones de dólares que terminará en manos de la familia Martinelli a través de la sociedad Silver Wing Corp.