Juicio del caso Odebrecht: Abogados cuestionan a testigo experto del Ministerio Público

Este jueves 29 de enero continuó el interrogatorio a Antonio Lin, perito en el Juicio Odebrecht experto en análisis financiero.

Lin respondió preguntas sobre sociedades utilizadas para triangular dineros por parte de Odebrecht, así como los beneficiarios finales de las mismas y los montos depositados en diversas cuentas.

Entre las personas mencionadas estuvieron el expresidente Ricardo Martinelli, el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, el exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD Rodrigo Díaz, el extesorero del Partido Panameñista Carlos Dubois, así como Francesc Pérez Gimenez, Jaumes Pamies Dolades y Cristina Lozano, que están vinculados a la Banca Privada de Andorra (BPA).

El testimonio de Lin detalló como se movieron millones de dólares entre sociedades en Panamá, Europa y Antigua y Barbuda.

Para el abogado defensor Gilberto Cruz, representante de Michelle Lasso, fue un “interrogatorio carente y frío”. Cuestionó que el testigo se limitó a leer el informe y no profundizó en la licitud de las transferencias ni se consideraron elementos sobre la legitimidad de las transferencias. “Su preparación fue paupérrima”, cuestionó.