Cómo la Fiscalía calcula el presunto enriquecimiento de $1.9 millones de Carrizo

La imputación presentada por el Ministerio Público contra e<b>l exvicepresidente de la República <a href="/tag/-/meta/jose-gabriel-carrizo-jaen">José Gabriel Carrizo</a></b> por el presunto delito de enriquecimiento injustificado se sustenta en una auditoría de la<b> Contraloría General de la República</b> que, según la Fiscalía, detectó un incremento patrimonial no justificado de 1.9 millones de dólares durante su ejercicio como alto funcionario del Estado.La audiencia de garantías, celebrada la tarde del martes ant<b>e la jueza Oris Medina</b>, inició a las 5:05 p.m. y se desarrolló en una sala donde se encontraban 11 personas, todas familiares del imputado. Minutos antes del ingreso de Carrizo, se escucharon aplausos y gritos desde el público, lo que motivó un llamado al orden por parte del tribunal.Durante la sustentación de la imputación,<b> la fiscal Patricia Herrera explicó </b>que el análisis financiero realizado por la Contraloría y revisado por el Ministerio Público arrojó que Carrizo <b>registró ingresos aproximados por 7 millones de dólares, mientras que sus gastos y movimientos financieros ascendieron a cerca de 9 millones, generando una diferencia patrimonial</b> que, según la Fiscalía, no fue debidamente justificada.<b>Ingresos declarados y análisis patrimonial.</b>