Defensa pone en duda auditoría clave en el caso contra Carrizo

<b>Entrega voluntaria y rechazo al riesgo de fuga</b>Uno de los ejes centrales de la defensa fue refutar el supuesto riesgo de fuga. Aparicio afirmó que Carrizo decidió regresar voluntariamente al país tras conocer, a través de redes sociales, la existencia de una orden de aprehensión.<b>Según relató, la noche del 26 de enero, el equipo legal notificó formalmente a la Fiscalía que Carrizo arribaría a Panamá el 27, lo que, aseguró, explica el despliegue de seguridad que se observó en el aeropuerto.</b>'Él pudo haber ido a cualquier otro país, pero decidió venir a Panamá, presentarse y enfrentar el proceso. Eso demuestra que no existe riesgo de fuga', sostuvo.<b>La defensa insistió en que Carrizo no fue capturado de manera sorpresiva, sino que se puso a disposición de las autoridades, y consideró innecesaria y desproporcionada la orden de aprehensión emitida en su contra.</b>