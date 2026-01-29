Defensa pone en duda auditoría clave en el caso contra Carrizo

La defensa del exvicepresidente José Gabriel Carrizo centró su estrategia en desmontar la imputación por presunto enriquecimiento injustificado, cuestionando la auditoría de la Contraloría General de la República, la rapidez con la que avanzó la investigación y la afirmación del Ministerio Público de que existía riesgo de fuga.

Durante la audiencia celebrada ante la jueza de garantías Oris Medina, los abogados Roberto Moreno, Pedro Meilán y Leonardo Aparicio, parte del equipo defensor, aseguraron que el informe en el que se sustenta la imputación presenta inconsistencias técnicas, duplicidad de cifras y falta de un análisis financiero exhaustivo.

Cuestionamientos al informe de la Contraloría

Aparicio explicó que la auditoría fue cerrada el 16 de enero y contiene más de 2,000 registros de carácter financiero, lo que, a su juicio, hace inviable que haya sido revisada de manera adecuada en un plazo inferior a 24 horas.

“Cualquier financista sabe que es imposible revisar más de 2,000 movimientos financieros en menos de 24 horas. Aquí hay una duplicidad de fondos que es lo que termina sosteniendo una supuesta lesión patrimonial”, afirmó.

El abogado calificó el informe como inconsistente y sostuvo que la Contraloría habría incurrido en errores que inflaron artificialmente el monto del presunto enriquecimiento.

Asimismo, rechazó el argumento del Ministerio Público de que no existía una investigación previa, señalando que Carrizo ha sido objeto de indagaciones por enriquecimiento injustificado desde hace más de un año.