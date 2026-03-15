Elecciones en el FC Barcelona: los socios deciden el futuro del club

La elección de este domingo no solo definirá quién ocupará la presidencia, sino también el modelo de club que se quiere construir. El Barça enfrenta desafíos económicos significativos, con una deuda que supera los mil millones de euros, además de la necesidad de mantener la competitividad deportiva en un escenario donde rivales europeos cuentan con mayores recursos.Asimismo, la gestión de la cantera y el papel del fútbol femenino son temas centrales en la agenda de ambos candidatos. La participación de figuras como Aitana Bonmatí, que acudió a votar en el Camp Nou, simboliza la importancia de integrar todas las áreas deportivas en el proyecto institucional.