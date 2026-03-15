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Elecciones en el FC Barcelona: los socios deciden el futuro del club

El abogado Joan Laporta i Estruch (d) (Barcelona, 29 junio de 1962) y el empresario Víctor Font i Manté (i) (Granollers, 12 agosto de 1972) buscan la presidencia del FC Barcelona para los próximos cinco años.
El abogado Joan Laporta i Estruch (d) (Barcelona, 29 junio de 1962) y el empresario Víctor Font i Manté (i) (Granollers, 12 agosto de 1972) buscan la presidencia del FC Barcelona para los próximos cinco años. EFE
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Lourdes García Armuelles
  • 15/03/2026 15:10
La elección de este domingo no solo definirá quién ocupará la presidencia, sino también el modelo de club que se quiere construir.

El FC Barcelona vive este domingo una jornada histórica con la celebración de sus elecciones presidenciales, un proceso que definirá el rumbo institucional, económico y deportivo de la entidad en los próximos años.

Más de 114.000 socios están llamados a las urnas para elegir entre dos proyectos claramente diferenciados: la continuidad de Joan Laporta, actual presidente, o la alternativa que propone Víctor Font, empresario con experiencia en el ámbito tecnológico y de gestión.

Las votaciones comenzaron a las 9:00 horas en cinco sedes habilitadas: el Spotify Camp Nou en Barcelona, además de Girona, Tarragona, Lleida y Andorra. Desde primera hora, los socios acudieron a ejercer su derecho al voto en un ambiente de expectación y civismo.

A media mañana, la participación rondaba el 6,32%, con más de 7.200 votos emitidos, una cifra que refleja el interés de la masa social por el futuro del club.

El exfutbolista Xavi Hernández durante las elecciones del FC Barcelona.
El exfutbolista Xavi Hernández durante las elecciones del FC Barcelona. EFE
Los candidatos y sus propuestas

El proceso se extenderá hasta las 21:00 horas, momento en el que se cerrarán las urnas y dará inicio el escrutinio.

Se espera que los resultados preliminares se conozcan durante la noche, aunque la proclamación oficial del nuevo presidente se realizará en los días siguientes, una vez validados los datos por la Junta Electoral.

Joan Laporta, actual presidente y figura histórica del club, busca la reelección con un proyecto que defiende la continuidad de su modelo de gestión.

Bajo su mandato, el Barça ha atravesado momentos de dificultad económica, pero también ha impulsado proyectos estratégicos como la remodelación del Camp Nou y la consolidación de la cantera como eje deportivo.

Por su parte, Víctor Font se presenta como la alternativa, con un discurso centrado en la modernización institucional y la transparencia en la gestión.

Su propuesta incluye una mayor profesionalización de las áreas ejecutivas y un plan para reforzar la sostenibilidad financiera del club, en un contexto marcado por la deuda y los retos derivados de la competitividad internacional.

BARCELONA, 15/03/2026.- Un total de 114.504 socios llamados a las urnas y dos candidatos: el abogado Joan Laporta i Estruch (Barcelona, 29 junio de 1962) y el empresario Víctor Font i Manté (Granollers, 12 agosto de 1972) para determinar quién será el presidente del FC Barcelona para los próximos cinco años, en una escena en la que todos los focos iluminan al último presidente. EFE/Enric Fontcuberta
BARCELONA, 15/03/2026.- Un total de 114.504 socios llamados a las urnas y dos candidatos: el abogado Joan Laporta i Estruch (Barcelona, 29 junio de 1962) y el empresario Víctor Font i Manté (Granollers, 12 agosto de 1972) para determinar quién será el presidente del FC Barcelona para los próximos cinco años, en una escena en la que todos los focos iluminan al último presidente. EFE/Enric Fontcuberta EFE

La elección de este domingo no solo definirá quién ocupará la presidencia, sino también el modelo de club que se quiere construir.

El Barça enfrenta desafíos económicos significativos, con una deuda que supera los mil millones de euros, además de la necesidad de mantener la competitividad deportiva en un escenario donde rivales europeos cuentan con mayores recursos.

Asimismo, la gestión de la cantera y el papel del fútbol femenino son temas centrales en la agenda de ambos candidatos.

La participación de figuras como Aitana Bonmatí, que acudió a votar en el Camp Nou, simboliza la importancia de integrar todas las áreas deportivas en el proyecto institucional.

La jornada se desarrolla en un clima de normalidad y entusiasmo. Los socios, conscientes de la trascendencia de su voto, han acudido en familia y con un marcado sentido de pertenencia.

Las sedes de votación han sido organizadas con estrictas medidas de seguridad y logística, garantizando un proceso ágil y transparente.

En Barcelona, el ambiente recuerda a las grandes citas electorales del club, con largas filas de socios que esperan su turno para participar.

La cobertura mediática es intensa, con periodistas nacionales e internacionales atentos al desarrollo de la jornada y al desenlace de una elección que trasciende lo deportivo.

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