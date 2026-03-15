EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá: sorteo dominical de este 15 de marzo de 2026

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 15 de marzo.Aquí te compartimos los números ganadores:Primer Premio: 0976Letras: CACASerie: 15Folio: 3Segundo Premio: 9775Tercer Premio: 0994¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?El sorteo es uno de los regulares de la <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a></b>, realizado todos los domingos.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.