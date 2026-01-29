Gobierno prioriza salida de listas grises sin ceder soberanía ni afectar servicios internacionales

El vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, afirmó que la salida de Panamá de las listas grises internacionales constituye una prioridad del Gobierno, pero aclaró que el proceso se ejecuta con una visión estratégica de largo plazo, sin improvisaciones ni concesiones que afecten la soberanía nacional o los servicios internacionales del país. En entrevista con La Estrella de Panamá, Hoyos subrayó que el compromiso ha sido reiterado por el presidente José Raúl Mulino y que la administración mantiene un enfoque cuidadoso, acorde con el rol de Panamá como conector regional y plataforma de negocios internacionales. “Panamá está obligatoriamente inmerso en la región y en el mundo. Por eso tenemos que ser muy estratégicos. No hay espacio para la improvisación”, señaló el vicecanciller.

Consulta con sectores clave

Como parte de este proceso, el Gobierno ha sostenido espacios de diálogo con el Colegio Nacional de Abogados, gremios empresariales y asociaciones profesionales, con el objetivo de consensuar medidas regulatorias que permitan avanzar en la salida de las listas sin generar impactos negativos en la economía ni en la competitividad del país. Hoyos explicó que el enfoque consiste en asegurar que las reformas propuestas cumplan con los estándares internacionales, pero al mismo tiempo protejan el modelo de servicios panameño, que depende en gran medida de la confianza jurídica y financiera. “Estamos buscando soluciones que resuelvan el tema de las listas, sin entregar soberanía ni causar problemas a nuestros servicios internacionales”, afirmó.

Confianza y cumplimiento internacional

El vicecanciller destacó que la clave del proceso radica en la generación de confianza, tanto a nivel interno como externo. A su juicio, el cumplimiento de los compromisos asumidos y la coherencia entre el discurso y la ejecución son factores determinantes para mejorar la percepción internacional de Panamá. “La visión es cómo queremos promover este país en el largo plazo, y eso se construye día a día, cumpliendo lo que prometemos”, indicó. En ese sentido, sostuvo que la política exterior panameña busca consolidar una imagen de seriedad, previsibilidad y responsabilidad, elementos que considera indispensables para atraer inversión y fortalecer la posición del país en los mercados globales.

Expectativas para este año