Gobierno prioriza salida de listas grises sin ceder soberanía ni afectar servicios internacionales

Como parte de este proceso, el Gobierno ha sostenido <b>espacios de diálogo con el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cna-colegio-nacional-de-abogados" target="_blank">Colegio Nacional de Abogados</a>, gremios empresariales y asociaciones profesionales</b>, con el objetivo de consensuar medidas regulatorias que permitan avanzar en la salida de las listas sin generar impactos negativos en la economía ni en la competitividad del país.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/carlos-hoyos" target="_blank">Hoyos</a> </b>explicó que el enfoque consiste en asegurar que las reformas propuestas cumplan con los estándares internacionales, pero al mismo tiempo <b>protejan el modelo de servicios panameño</b>, que depende en gran medida de la confianza jurídica y financiera.'Estamos buscando soluciones que resuelvan el tema de las listas, sin entregar soberanía ni causar problemas a nuestros servicios internacionales', afirmó.