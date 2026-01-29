El vicecanciller Carlos Hoyos califica de “espectacular” el papel de Panamá como sede del Foro CAF 2026

El vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, calificó este jueves 29 de enero como “espectacular” la relevancia que está teniendo Panamá como país anfitrión del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe CAF 2026, el cual acogió a ocho mandatarios de la región.

“Ayer fue un día muy positivo para el país, para el foro y para América Latina en general. Estuvieron aquí ocho presidentes: siete de ellos son presidentes en ejercicio y uno es el presidente electo de Chile [José Antonio Kast]. Este foro ha servido de plataforma para que la región vuelva a contar con espacios de conversación productivos que apunten a una convergencia mutua de los intereses que compartimos”, expresó Hoyos.

El vicecanciller resaltó que el foro también sirvió para establecer reuniones de alto nivel, tanto entre las delegaciones presidenciales de los países latinoamericanos como con otras naciones, entre ellas Italia, Catar, Arabia Saudita y el Reino Unido. Se trata de contactos con los que Panamá busca estrechar lazos con sus socios extrarregionales en la arena internacional.

Al ser consultado por la partida repentina del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, del foro, Hoyos aseguró que esta se debió a una urgencia, sin ofrecer mayores detalles. No obstante, señaló que la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, continúa participando en el encuentro internacional y, además, encabezará el relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Ecuador.

“Sinceramente deseamos que no sea nada grave”, expresó Hoyos sobre la salida de urgencia de Noboa.

Consultado por La Estrella de Panamá acerca de los resultados de la conferencia de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada a inicios de esta semana, Hoyos reiteró el compromiso de Panamá de ser una nación que ayude a Haití a superar una crisis “descontrolada” en los ámbitos humanitario y de seguridad.

El vicecanciller agregó, además, que Panamá —además de ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas— es codirector, junto con Estados Unidos, del Comité de Haití en ese organismo. “Tenemos que mantenernos muy vigilantes, asegurándonos de que la resolución emitida el año pasado, relacionada con la Fuerza de Supresión de Pandillas, sea realmente positiva y no genere otro caos”, afirmó.