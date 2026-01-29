Panamá intensifica reformas y diálogo con la UE para salir de la tarjeta amarilla de pesca

<b>El vicecanciller de la República,</b> <b>Carlos Hoyos</b>, explicó que Panamá avanza en un proceso técnico y diplomático para lograr la <b>tarjeta verde de pesca por parte de la Unión Europea</b>, tras permanecer durante <b>seis años bajo tarjeta amarilla</b>, una condición que responde a deficiencias acumuladas en materia de supervisión y control del sector.En entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b>, <b>Hoyos </b>aclaró que la advertencia europea no es un hecho reciente y que su origen se vincula a <b>carencias estructurales</b>, tanto en la trazabilidad del origen de la pesca como en los mecanismos de fiscalización a bordo de las embarcaciones.'La tarjeta amarilla no es nueva. La tenemos desde hace seis años y eso implicaba hacer correcciones profundas', señaló.Entre los principales señalamientos, el vicecanciller mencionó la necesidad de <b>mejorar la supervisión a bordo</b>, así como el monitoreo de embarcaciones que, aunque forman parte de la <b>marina mercante internacional panameña</b>, presentan características pesqueras sin contar con licencias de pesca.Panamá, recordó <b>Hoyos</b>, administra una de las flotas más grandes del mundo, con <b>más de 8.000 buques registrados</b>, lo que exige controles rigurosos para evitar cualquier vínculo con prácticas de <b>pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR)</b>.'Tenemos que asegurarnos de que esos buques no estén realizando ningún tipo de pesca ilegal', subrayó.Además del control internacional, el vicecanciller destacó que las reformas también incluyen <b>mejoras en las prácticas de la pesca local</b>, reconociendo la importancia de fortalecer la sostenibilidad y la legalidad del sector a nivel nacional.<b>Hoyos </b>explicó que el Gobierno ha optado por una estrategia doble: por un lado, <b>invertir en los cambios estructurales necesarios</b>, y por otro, mantener un <b>diálogo abierto, técnico y constante con la Unión Europea</b>, con el fin de evitar errores de comunicación que puedan retrasar el proceso.'Tan importante como hacer los cambios es mantener una comunicación clara y permanente con la Unión Europea', afirmó.Sobre la posibilidad de que Panamá obtenga la tarjeta verde este año, el vicecanciller señaló que esa es la <b>meta del Gobierno</b>, aunque reconoció que existen factores que no dependen exclusivamente del país, como los tiempos y evaluaciones internas de las autoridades europeas.'Hay cosas que controlamos, como nuestras acciones y reformas, y otras que no controlamos, que son los tiempos de la Unión Europea', indicó.Finalmente, Hoyos enfatizó que la salida de la tarjeta amarilla es un proceso <b>técnico y no político</b>, que requiere constancia, cumplimiento y credibilidad internacional. Reiteró que Panamá está comprometido con alcanzar la tarjeta verde mediante <b>reformas sostenibles y verificables</b>, alineadas con los estándares globales de protección marítima.