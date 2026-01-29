Panamá intensifica reformas y diálogo con la UE para salir de la tarjeta amarilla de pesca

El vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, explicó que Panamá avanza en un proceso técnico y diplomático para lograr la tarjeta verde de pesca por parte de la Unión Europea, tras permanecer durante seis años bajo tarjeta amarilla, una condición que responde a deficiencias acumuladas en materia de supervisión y control del sector.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Hoyos aclaró que la advertencia europea no es un hecho reciente y que su origen se vincula a carencias estructurales, tanto en la trazabilidad del origen de la pesca como en los mecanismos de fiscalización a bordo de las embarcaciones.

“La tarjeta amarilla no es nueva. La tenemos desde hace seis años y eso implicaba hacer correcciones profundas”, señaló.

Entre los principales señalamientos, el vicecanciller mencionó la necesidad de mejorar la supervisión a bordo, así como el monitoreo de embarcaciones que, aunque forman parte de la marina mercante internacional panameña, presentan características pesqueras sin contar con licencias de pesca.

Panamá, recordó Hoyos, administra una de las flotas más grandes del mundo, con más de 8.000 buques registrados, lo que exige controles rigurosos para evitar cualquier vínculo con prácticas de pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR).

“Tenemos que asegurarnos de que esos buques no estén realizando ningún tipo de pesca ilegal”, subrayó.

Además del control internacional, el vicecanciller destacó que las reformas también incluyen mejoras en las prácticas de la pesca local, reconociendo la importancia de fortalecer la sostenibilidad y la legalidad del sector a nivel nacional.

Hoyos explicó que el Gobierno ha optado por una estrategia doble: por un lado, invertir en los cambios estructurales necesarios, y por otro, mantener un diálogo abierto, técnico y constante con la Unión Europea, con el fin de evitar errores de comunicación que puedan retrasar el proceso.

“Tan importante como hacer los cambios es mantener una comunicación clara y permanente con la Unión Europea”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que Panamá obtenga la tarjeta verde este año, el vicecanciller señaló que esa es la meta del Gobierno, aunque reconoció que existen factores que no dependen exclusivamente del país, como los tiempos y evaluaciones internas de las autoridades europeas.

“Hay cosas que controlamos, como nuestras acciones y reformas, y otras que no controlamos, que son los tiempos de la Unión Europea”, indicó.

Finalmente, Hoyos enfatizó que la salida de la tarjeta amarilla es un proceso técnico y no político, que requiere constancia, cumplimiento y credibilidad internacional. Reiteró que Panamá está comprometido con alcanzar la tarjeta verde mediante reformas sostenibles y verificables, alineadas con los estándares globales de protección marítima.