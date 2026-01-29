Nicki Minaj sorprende al declararse ‘fan número uno’ de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó en Washington su nuevo programa de inversión infantil, conocido como las “cuentas Trump”, en un acto que contó con el respaldo público de la rapera Nicki Minaj, quien se declaró su “fan número uno” y elogió la iniciativa como un ejemplo de generosidad. “Diré que probablemente soy la fan número uno del presidente”, afirmó la cantante durante el evento. Minaj sostuvo que su apoyo a Trump no se verá afectado por las críticas y aseguró que los cuestionamientos de sus detractores la impulsan aún más a respaldarlo. “El odio o lo que la gente tenga que decir no me afecta en absoluto. En realidad me motiva a apoyarle más, y va a motivarnos a todos a apoyarle más”, expresó.

Las “cuentas Trump”, creadas mediante la Ley One Big Beautiful Bill aprobada en julio de 2025, beneficiarán a niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. El programa contempla un depósito inicial de 1,000 dólares por parte del Departamento del Tesoro, mientras que los empleadores podrán contribuir con hasta 2,500 dólares anuales dentro de un límite total de 5,000 dólares. El acto estuvo acompañado por una fuerte puesta en escena: Trump subió al escenario al ritmo de “God Bless the USA”, frente a una pancarta con el lema “Cuentas Trump. Impulsa el sueño americano”. Grandes corporaciones como JPMorgan, Bank of America, BlackRock e Intel ya han manifestado su apoyo, comprometiéndose a igualar la contribución federal para las cuentas de los hijos de sus empleados. Nicki Minaj, una de las figuras más influyentes del rap femenino, expresó su respaldo tanto en el evento como en redes sociales. En su cuenta de X, calificó el programa como “el verdadero significado de la generosidad”, reforzando su imagen como una de las celebridades más visibles en apoyo al mandatario.