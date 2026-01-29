Nicki Minaj sorprende al declararse ‘fan número uno’ de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, presentó en Washington su nuevo programa de inversión infantil, conocido como las 'cuentas Trump', en un acto que contó con el respaldo público de la rapera <b><a href="/tag/-/meta/nicki-minaj">Nicki Minaj</a></b>, quien se declaró su 'fan número uno' y elogió la iniciativa como un ejemplo de generosidad.<i>'Diré que probablemente soy la fan número uno del presidente', afirmó la cantante durante el evento. Minaj sostuvo que su apoyo a Trump no se verá afectado por las críticas y aseguró que los cuestionamientos de sus detractores la impulsan aún más a respaldarlo. 'El odio o lo que la gente tenga que decir no me afecta en absoluto. En realidad me motiva a apoyarle más, y va a motivarnos a todos a apoyarle más', expresó.</i>