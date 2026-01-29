Foro Penal reporta 711 presos políticos en Venezuela al 28 de enero de 2026

La organización no gubernamental Foro Penal informó este jueves 29 de enero que en Venezuela se registran 711 personas detenidas por motivos políticos hasta este miércoles 28 de enero, de acuerdo con su más reciente balance público.

Según el informe de la oenegé, del total de presos políticos 617 son hombres y 94 mujeres. Asimismo, 530 son civiles y 181 militares. En cuanto a la edad, 710 son adultos y uno es adolescente.

Foro Penal detalló que 183 personas han sido condenadas, mientras que 528 permanecen privadas de libertad sin condena. Además, 65 detenidos tienen nacionalidad extranjera.

La organización señaló que se desconoce el paradero de al menos 52 personas, lo que mantiene en incertidumbre a sus familiares. Indicó también que dentro del total reportado se incluyen nuevos casos verificados que no habían sido denunciados previamente debido, entre otros factores, al temor a represalias.

El balance refleja además que los 711 presos políticos actuales resultan de las 302 excarcelaciones registradas desde el 8 de enero de 2026, tras procesos de revisión de casos.

De forma histórica, Foro Penal indicó que desde 2014 se han registrado 18,824 detenciones con fines políticos en el país. La organización afirmó haber asistido a más de 14,000 personas que han sido excarceladas, aunque advirtió que más de 11,000 ciudadanos continúan sujetos a medidas restrictivas de su libertad, pese a no encontrarse en centros de detención.