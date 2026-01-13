Jorge Rodríguez arremete contra Foro Penal y asegura que hubo más de 400 excarcelaciones

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, arremetió la tarde de este martes 13 de enero contra la organización no gubernamental Foro Penal, luego de que esta afirmara que solo se han producido 56 excarcelaciones de presos políticos en el país.

Rodríguez aseguró que el Ejecutivo venezolano ha liberado a más de 400 personas y aprovechó su intervención para acusar a Foro Penal de cobrar a los detenidos o a sus familiares por gestionar las excarcelaciones.

“Es una basura esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad”, expresó durante su discurso en el pleno legislativo.

Rodríguez ofreció esta explicación luego que el diputado Luis Florido le consultara en el pleno de la Asamblea Nacional sobre las afirmaciones de Foro Penal.

Según el dirigente oficialista, las primeras 160 excarcelaciones se realizaron el pasado 23 de diciembre de 2025. Estas declaraciones contrastan con su pronunciamiento del 8 de enero, cuando anunció que se efectuaría un número “considerable” de liberaciones, lo que generó expectativas entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que el Gobierno podría poner a disposición la lista de las personas excarceladas para su consulta pública.

Sin embargo, ese mismo martes, Foro Penal reiteró que el régimen anuncia excarcelaciones sin presentar una lista oficial de nombres, a diferencia de la organización, que asegura documentar cada caso con identidad, cargos imputados y tiempo de detención.

En respuesta a las críticas, Rodríguez llamó a bajar el tono del debate. “Si vamos a promover la convivencia pacífica, tenemos que rectificar, buscar mecanismos de encuentro y bajarle un poco a la soberbia, pero ustedes tienen que bajarle a la mezquindad”, afirmó.

“Si usted quiere ver la lista, se la ponemos a la absoluta y total disposición. Hoy se acercan a 400 personas excarceladas y van a continuar ocurriendo, no porque usted lo pida, sino porque ya lo había anunciado el Gobierno bolivariano como un gesto unilateral de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Rodríguez a Florido.