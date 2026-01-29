American Airlines revela que trabaja con la administración Trump para retomar los vuelos a Venezuela

La empresa aérea American Airlines anunció este jueves 29 de enero que reanudaría los vuelos diarios entre Estados Unidos y Venezuela, suspendido desde 2019, aunque la reactivación depende de la aprobación de la administración del presidente Donald Trump y de evaluaciones de seguridad de las autoridades aeronáuticas, informó la agencia Reuters.

La aerolínea informó que trabaja con los organismos regulatorios y el Departamento de Transporte de Estados Unidos para obtener los permisos necesarios antes de iniciar operaciones, que probablemente no comenzarán hasta dentro de varios meses.

El anuncio ocurre tras recientes pasos diplomáticos destinados a abrir de nuevo el espacio aéreo entre ambos países y luego de que Trump, solicitara al Departamento de Transporte levantar las restricciones que habían impedido los vuelos comerciales desde 2019.

Trump aseguró que los estadounidenses “muy pronto” podrán viajar a Venezuela y estar seguros allí, luego de conversaciones con Delcy Rodríguez.

American Airlines, que empezó a operar en Venezuela en 1987 y fue la mayor aerolínea estadounidense en ese mercado.

Posteriormente, a esta información se conoció que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos eliminó este 29 de enero cuatro Notam (avisos a pilotos) en la región del sur del Mar Caribe, entre ellos uno que afectaba el espacio aéreo de Venezuela y el FIR de Maiquetía, reveló EVTV Miami.

La eliminación de los Notam representa un paso clave para la normalización del transporte aéreo entre Estados Unidos y Venezuela, enfatizan los especialistas.