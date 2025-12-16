Aviones de guerra electrónica de la Marina de Estados Unidos operan frente a costas venezolanas

Aviones de combate y de guerra electrónica de Estados Unidos ingresaron este martes 16 de diciembre al FIR Maiquetía, al norte de las costas de Venezuela, de acuerdo con una publicación del medio <b>EVTV Miami</b>, basada en registros de tráfico aéreo.De acuerdo con la información divulgada, plataformas de rastreo, como <b>FlightRadar24</b> detectaron al menos tres aeronaves militares de la Marina de Estados Unidos operando con transpondedores encendidos. <b>Se trataría de dos EA-18G Growler, identificados como GRIZZLY1 y GRIZZLY2, y un F/A-18 Super Hornet, con el indicativo RHINO11, el cual han utilizado varias veces Estados Unidos. </b>El EA-18G Growler es una aeronave especializada en guerra electrónica, diseñada para interferir radares y sistemas de defensa aérea, mientras que el F/A-18 Super Hornet es un caza polivalente con capacidad de ataque aire-aire y aire-tierra, utilizado habitualmente para misiones de escolta y proyección de fuerza.De acuerdo con <b>EVTV Miami,</b> las maniobras se realizaron en el espacio aéreo correspondiente al Flight Information Region (FIR) Maiquetía, que abarca el control del tráfico aéreo en la zona norte del territorio venezolano y áreas marítimas adyacentes.<b>La operación coincide con recientes declaraciones del Comando Sur de Estados Unidos, que aseguró mantener una postura 'lista y letal' en su área de responsabilidad en el Caribe, en el marco de operaciones de seguridad y control regional.</b>Hasta el momento, no se ha emitido una reacción oficial por parte del Gobierno venezolano ni un pronunciamiento adicional del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre estas maniobras específicas.