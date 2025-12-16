Aviones de guerra electrónica de la Marina de Estados Unidos operan frente a costas venezolanas

Aviones de combate y de guerra electrónica de Estados Unidos ingresaron este martes 16 de diciembre al FIR Maiquetía, al norte de las costas de Venezuela, de acuerdo con una publicación del medio EVTV Miami, basada en registros de tráfico aéreo.

De acuerdo con la información divulgada, plataformas de rastreo, como FlightRadar24 detectaron al menos tres aeronaves militares de la Marina de Estados Unidos operando con transpondedores encendidos.

Se trataría de dos EA-18G Growler, identificados como GRIZZLY1 y GRIZZLY2, y un F/A-18 Super Hornet, con el indicativo RHINO11, el cual han utilizado varias veces Estados Unidos.

El EA-18G Growler es una aeronave especializada en guerra electrónica, diseñada para interferir radares y sistemas de defensa aérea, mientras que el F/A-18 Super Hornet es un caza polivalente con capacidad de ataque aire-aire y aire-tierra, utilizado habitualmente para misiones de escolta y proyección de fuerza.

De acuerdo con EVTV Miami, las maniobras se realizaron en el espacio aéreo correspondiente al Flight Information Region (FIR) Maiquetía, que abarca el control del tráfico aéreo en la zona norte del territorio venezolano y áreas marítimas adyacentes.

La operación coincide con recientes declaraciones del Comando Sur de Estados Unidos, que aseguró mantener una postura “lista y letal” en su área de responsabilidad en el Caribe, en el marco de operaciones de seguridad y control regional.

Hasta el momento, no se ha emitido una reacción oficial por parte del Gobierno venezolano ni un pronunciamiento adicional del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre estas maniobras específicas.