Comisión legislativa ordena inspecciones “in situ” por contratos en la Autoridad de Aseo

<b>Giras de fiscalización y posible denuncia</b>Al cierre del debate, el presidente de la comisión, Edwin Vergara, coincidió en que las cifras expuestas generan dudas razonables. Indicó que, según cálculos preliminares, el uso del centro de transferencia podría estar incrementando el costo en aproximadamente 56 dólares adicionales por tonelada de desechos.Ante este escenario, la comisión aprobó la propuesta de realizar giras de trabajo para inspeccionar 'in situ' el manejo de los desechos sólidos y la administración de los centros de transferencia en Panamá Este y San Miguelito.El diputado Richard concluyó que, de comprobarse irregularidades o un perjuicio económico al Estado en el informe técnico que resulte de estas inspecciones, el caso debería ser remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.