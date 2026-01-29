  1. Inicio
Política

Panamá y Ecuador relanzan agenda comercial tras avances diplomáticos bilaterales

El vicecanciller Carlos Hoyos durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF), donde destacó el relanzamiento de las relaciones entre Panamá y Ecuador. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 29/01/2026 12:23
El vicecanciller Carlos Hoyos destacó el fortalecimiento de vínculos con Ecuador, avances recíprocos en materia fiscal y el impulso a una nueva etapa de cooperación comercial

El vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, afirmó que Panamá y Ecuador atraviesan un momento de relanzamiento en su relación bilateral, marcado por avances diplomáticos concretos y una renovada agenda de cooperación comercial, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF).

En entrevista con La Estrella de Panamá, Hoyos destacó que la reciente visita del presidente ecuatoriano Daniel Noboa a Panamá —aunque debió interrumpirse por una situación de emergencia en su país— representó un espaldarazo internacional a la agenda del Gobierno panameño y reflejó la sintonía política entre ambas administraciones.

Gestos recíprocos y avances concretos

El vicecanciller subrayó que la relación bilateral ha estado marcada por gestos recíprocos. Recordó que Ecuador decidió excluir a Panamá de su lista fiscal, mientras que Panamá avanzó recientemente en la eliminación de medidas de retorsión, aprobadas en tercer debate por la Asamblea Nacional.

“Ha habido una coincidencia y una reciprocidad muy clara entre ambos países”, afirmó Hoyos, al señalar que estos pasos han permitido crear un clima de mayor confianza para el intercambio económico y la inversión.

Impulso al comercio y sector privado

Como parte de esta nueva etapa, Hoyos destacó el relanzamiento de las relaciones comerciales y el papel de la recién creada Cámara de Comercio Ecuatoriano-Panameña, que, según indicó, busca facilitar el contacto entre empresarios, promover inversiones y ampliar oportunidades de negocios.

“El sector privado tiene un rol fundamental en esta relación, y la Cámara está haciendo un trabajo importante para consolidar ese vínculo”, sostuvo el vicecanciller.

El funcionario señaló que Panamá y Ecuador comparten intereses estratégicos en áreas como logística, comercio y servicios, lo que abre oportunidades para profundizar la integración económica en beneficio de ambos países.

Sintonía entre Mulino y Noboa

Hoyos también resaltó la relación fluida entre el presidente José Raúl Mulino y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, quienes han coincidido en diversos foros internacionales, como reuniones en Davos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Esa cercanía, explicó, ha contribuido a fortalecer la coordinación política y a facilitar acuerdos que trascienden el ámbito diplomático.

Finalmente, el vicecanciller reiteró que Panamá apuesta por una política exterior activa, orientada a fortalecer sus relaciones con países de la región mediante el diálogo, la cooperación y la eliminación de obstáculos que limiten el comercio y la integración.

