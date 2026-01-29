Panamá y Ecuador relanzan agenda comercial tras avances diplomáticos bilaterales

El vicecanciller subrayó que la relación bilateral ha estado marcada por <b>gestos recíprocos</b>. Recordó que Ecuador decidió <b>excluir a Panamá de su lista fiscal</b>, mientras que Panamá avanzó recientemente en la <b>eliminación de medidas de retorsión</b>, aprobadas en tercer debate por la Asamblea Nacional.'Ha habido una coincidencia y una reciprocidad muy clara entre ambos países', afirmó Hoyos, al señalar que estos pasos han permitido crear un clima de mayor confianza para el intercambio económico y la inversión.