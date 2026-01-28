Navarro defiende auditoría minera: ‘Este es un problema heredado, no de este Gobierno’

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/juan-carlos-navarro" target="_blank">El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro</a></b>, afirmó en conversación con <b>La Estrella de Panamá </b>que el debate sobre la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/minera-panama" target="_blank">minería en Panamá</a></b> responde a un <b>problema heredado</b> y defendió la <b>auditoría de la mina</b> como un proceso técnico, transparente y alineado con el <b>Acuerdo de Escazú</b>, impulsado por el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank"><b>Gobierno del presidente </b><b>José Raúl Mulino</b></a>.Durante el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/foro-economico-de-caf" target="_blank">Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (CAF)</a></b>, el ministro de Ambiente subrayó que la situación que enfrenta el país en torno al proyecto minero <b>no fue creada por la actual administración</b>. 'Este problema y este reto enorme nos lo habían dejado. Esta mina no es la mina del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">presidente Mulino</a></b> ni del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/juan-carlos-navarro" target="_blank">ministro Navarro</a></b>', sostuvo.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/juan-carlos-navarro" target="_blank">Navarro</a> </b>recordó que el mismo día de la toma de posesión del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank"><b>presidente </b><b>Mulino</b></a> se anunció la realización de una auditoría integral. Desde entonces, explicó, el proceso se ha desarrollado con <b>transparencia</b>, <b>participación ciudadana</b> y <b>rigor técnico internacional</b>.Detalló que los términos de referencia del proceso fueron sometidos a consulta pública y que se recibieron <b>247 aportes</b> de ciudadanos, empresas y organizaciones no gubernamentales, todos considerados en el diseño final. La auditoría está a cargo de <b>SGS</b>, una firma suiza de reconocida reputación, a través de su filial en Panamá.El ministro indicó que ya se han entregado <b>dos informes preliminares</b>, ambos publicados en el sitio web del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente" target="_blank">Ministerio de Ambiente</a></b>, como parte del compromiso de acceso a la información. 'Estamos cumpliendo al pie de la letra con el <b>Acuerdo de Escazú</b>', recalcó.El informe final, previsto para <b>abril</b>, abarcará <b>más de 370 elementos auditables</b>. 'Es una auditoría de verdad', afirmó <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/juan-carlos-navarro" target="_blank">Navarro</a></b>, al señalar que sus conclusiones permitirán contar con una herramienta objetiva para definir el rumbo del proyecto.Según recordó, el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">presidente Mulino</a></b> anunció en su discurso del <b>2 de enero</b> que el Ejecutivo tomará una <b>decisión a mediados de este año</b>, una vez se conozcan los resultados definitivos. 'Cuando tengamos el informe final, lo haremos público', aseguró el ministro.