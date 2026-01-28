Navarro defiende auditoría minera: ‘Este es un problema heredado, no de este Gobierno’

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó en conversación con La Estrella de Panamá que el debate sobre la minería en Panamá responde a un problema heredado y defendió la auditoría de la mina como un proceso técnico, transparente y alineado con el Acuerdo de Escazú, impulsado por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (CAF), el ministro de Ambiente subrayó que la situación que enfrenta el país en torno al proyecto minero no fue creada por la actual administración. “Este problema y este reto enorme nos lo habían dejado. Esta mina no es la mina del presidente Mulino ni del ministro Navarro”, sostuvo.

Navarro recordó que el mismo día de la toma de posesión del presidente Mulino se anunció la realización de una auditoría integral. Desde entonces, explicó, el proceso se ha desarrollado con transparencia, participación ciudadana y rigor técnico internacional.

Detalló que los términos de referencia del proceso fueron sometidos a consulta pública y que se recibieron 247 aportes de ciudadanos, empresas y organizaciones no gubernamentales, todos considerados en el diseño final. La auditoría está a cargo de SGS, una firma suiza de reconocida reputación, a través de su filial en Panamá.

El ministro indicó que ya se han entregado dos informes preliminares, ambos publicados en el sitio web del Ministerio de Ambiente, como parte del compromiso de acceso a la información. “Estamos cumpliendo al pie de la letra con el Acuerdo de Escazú”, recalcó.

El informe final, previsto para abril, abarcará más de 370 elementos auditables. “Es una auditoría de verdad”, afirmó Navarro, al señalar que sus conclusiones permitirán contar con una herramienta objetiva para definir el rumbo del proyecto.

Según recordó, el presidente Mulino anunció en su discurso del 2 de enero que el Ejecutivo tomará una decisión a mediados de este año, una vez se conozcan los resultados definitivos. “Cuando tengamos el informe final, lo haremos público”, aseguró el ministro.