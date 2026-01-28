‘Los temas de la mina los vamos a tratar con total rigor técnico’, afirma el ministro Juan Carlos Navarro

El ministro de Ambiente, <a href="/tag/-/meta/juan-carlos-navarro">Juan Carlos Navarro</a>, afirmó este miércoles 28 de enero que el Gobierno del presidente <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a> abordará todos los temas relacionados con la mina bajo estrictos criterios técnicos, profesionales y con total transparencia, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares ambientales.Durante sus declaraciones Navarro recalcó que el <a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente</a> actuará con firmeza y responsabilidad en cada proceso vinculado a la actividad minera, dejando claro que no habrá improvisaciones ni decisiones alejadas del sustento técnico.<b>'Los temas de la mina se van a tratar con total rigor técnico</b>', subrayó al reiterar que todas las acciones estarán respaldadas por evaluaciones técnicas serias y profesionales.El ministro también enfatizó que el manejo del tema minero se realizará <b>conforme a los principios del Acuerdo de Escazú</b>, asegurando el <b>acceso a la información</b>, <b>la participación ciudadana y la transparencia en la gestión ambiental</b>, tal como lo ha instruido el presidente Mulino desde el inicio de su mandato.<b>'Vamos a ser rígidos, serios, profesionales y transparentes en el Ministerio de Ambiente en garantizar que todo lo que tenga que ver con la mina sea hecho con los más altos estándares ambientales, con rigor técnico y también con total transparencia'</b>, dijo.Navarro aseguró que el compromiso del Gobierno<b> es proteger el ambiente y garantizar que cualquier decisión relacionada con la mina responda al interés público</b> y al cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente.