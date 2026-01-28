‘Los temas de la mina los vamos a tratar con total rigor técnico’, afirma el ministro Juan Carlos Navarro

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó este miércoles 28 de enero que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino abordará todos los temas relacionados con la mina bajo estrictos criterios técnicos, profesionales y con total transparencia, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares ambientales.

Durante sus declaraciones Navarro recalcó que el Ministerio de Ambiente actuará con firmeza y responsabilidad en cada proceso vinculado a la actividad minera, dejando claro que no habrá improvisaciones ni decisiones alejadas del sustento técnico.

“Los temas de la mina se van a tratar con total rigor técnico”, subrayó al reiterar que todas las acciones estarán respaldadas por evaluaciones técnicas serias y profesionales.

El ministro también enfatizó que el manejo del tema minero se realizará conforme a los principios del Acuerdo de Escazú, asegurando el acceso a la información, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión ambiental, tal como lo ha instruido el presidente Mulino desde el inicio de su mandato.

“Vamos a ser rígidos, serios, profesionales y transparentes en el Ministerio de Ambiente en garantizar que todo lo que tenga que ver con la mina sea hecho con los más altos estándares ambientales, con rigor técnico y también con total transparencia”, dijo.

Navarro aseguró que el compromiso del Gobierno es proteger el ambiente y garantizar que cualquier decisión relacionada con la mina responda al interés público y al cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente.