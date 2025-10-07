Contraloría da luz verde: Auditoría integral de la mina tiene el aval

<b>El Ministerio de Comercio e Industrias </b>reveló la mañana de este martes 7 de octubre las 17 preguntas que le envió la diputada por la libre postulación <b>Alexandra Brenes</b> al encargado de la entidad, <b>Julio Moltó</b>, para conocer aspectos relacionados a la mina de cobre en Donoso.<b>MiAmbiente</b> reitera que la auditoría integral a la mina <b><a href="/tag/-/meta/cobre-panama">Cobre Panamá</a></b> será un proceso técnico y exhaustivo que abarcará todos los compromisos establecidos en el <b>Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III.</b> La entidad afirmó que este mecanismo tiene como propósito garantizar la verificación del cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto, bajo criterios de transparencia y estándares internacionales de evaluación.