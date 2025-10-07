Contraloría da luz verde: Auditoría integral de la mina tiene el aval

La Contraloría General de la República refrendó este martes 7 de octubre el contrato por el que se adjudicó la auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá. Así lo registra el porta del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos de la entidad.

El contrato adjudicado a la empresa SGS Panamá Control Services Inc., asciende a $539,791.46 y establece un periodo de ejecución de seis meses, más dos adicionales para una fase de liquidación.

La compañía SGS Panama Control Services, Inc., evaluará áreas críticas como manejo de residuos, calidad de agua y aire, emisiones de gases de efecto invernadero, seguridad de relaves, biodiversidad, reforestación, relaciones con la comunidad y cumplimiento de normas legales y tributarias.

“Todos estos compromisos serán verificados dentro de este proceso de auditoría integral, que permitirá evaluar, con base en evidencia, cómo ha sido el nivel de cumplimiento a lo largo del tiempo en cada una de las fases del proyecto”, expresó Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).