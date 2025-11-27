Más de tres millones de afectados por inundaciones que dejan 53 muertos en Tailandia

Al menos <b>un millón de hogares</b> han sufrido daños en<a href="/tag/-/meta/tailandia"> <b>Tailandia </b></a>por inundaciones que continúan este jueves, con al menos<b> 53 muertos</b> en varias zonas del país y más de <b>tres millones</b> de personas afectadas, especialmente en<b> nueve provincias </b>del sur en las que aún no bajan los niveles de agua.El <b>Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM)</b> indicó hoy que el total de muertos contabilizados en las últimas <b>24 horas</b> subió de<b> 18 a 25 en el sur del país, </b>donde persiste el mal tiempo, mientras que las aguas han empezado a ceder en <b>11 provincias</b> del centro y norte, donde las autoridades han registrado <b>28 decesos.</b>Según los datos de este jueves, publicados a través de<b> Facebook,</b> casi tres millones de personas se han visto afectadas por el mal tiempo en las provincias sureñas de <b>Nakhon Si Thammarat, Trang, Phattalung, Stun, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat</b> y en la turística <b>Surat Thani, </b>que alberga las <b>islas Koh Tao y Koh Samui.</b>Se estima que en la región centro-norte unas <b>100.000 casas</b> sufrieron anegaciones y que cerca de<b> 250.000 personas </b>se vieron afectadas por las precipitaciones de los últimos días.Solo en Songkhla, la provincia fronteriza con <b><a href="/tag/-/meta/malasia">Malasia</a></b> que ha sido declarada en emergencia, las autoridades prevén implementar un plan de inversión de unos <b>1.600 millones de dólares</b> para impulsar la recuperación, especialmente en la ciudad de <b>Hat Yai.</b>En esta ciudad, un importante centro comercial en el sur del país, se han registrado las precipitaciones más copiosas de los últimos <b>300 años, según datos del DPMD.</b>Imágenes difundidas este jueves por agencias gubernamentales muestran numerosas carreteras y vecindarios inundados, con personas esperando ayuda en los tejados o caminando con el agua hasta el cuello, mientras rescatistas distribuyen alimentos y medicinas a bordo de lanchas y helicópteros.El <b>Departamento de Meteorología </b>prevé que las lluvias continúen hoy en varias provincias del sur y alertó a los marineros a navegar con precaución o evitar zarpar en caso de tormentas eléctricas.El <b>Sudeste Asiático</b> atraviesa este año una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura, con cientos de miles de evacuados en varios países.Las autoridades vietnamitas reportaron el sábado <b>90 muertos</b> por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias, mientras <b>Malasia </b>ha evacuado a más de <b>11.000 personas debido a anegamientos.</b>Este noviembre, el tifón <b>Kalmaegi </b>causó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam, tras golpear <b>Filipinas,</b> donde dejó <b>250 muertos y más de 111 desaparecidas.</b>