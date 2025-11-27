Ernesto Cedeño: ‘El TPC con Taiwán no ha sido derogado’; Empresarios siguen exportando

El diputado <b>Ernesto Cedeño</b> afirmó desde Taiwán que el <b>Tratado de Promoción Comercial entre Taiwán y Panamá</b> sigue vigente, pese a la ruptura diplomática ocurrida en <b>2017</b>. Según indicó, el acuerdo suscrito el <b>21 de agosto de 2003</b> y vigente desde el <b>1 de enero de 2004</b> <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/oficinas-comerciales-el-interes-de-taiwan-KO17916194">«<b>no ha sido derogado por una ley formal</b>».</a>Cedeño forma parte de la <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/betserai-richards-taiwan-quiere-establecer-una-oficina-comercial-en-panama-FP17903215">'gira de trabajo' </a>no oficial</b> que realizan ocho diputados panameños en territorio taiwanés hasta el <b>30 de noviembre</b>. Recordó que existen empresarios panameños que continúan exportando a Taiwán y que, durante el gobierno de <b>Laurentino Cortizo</b>, ese país solicitó abrir una <b>oficina comercial</b> en Panamá, sin recibir respuesta oficial.El diputado <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/taiwan-diputados-de-panama-inician-visita-de-trabajo-en-medio-de-tensiones-diplomaticas-BG17885895">Betserai Richards</a></b> declaró el día de ayer que <b>Susan Hu</b>, de la Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Economía de Taiwán, reiteró el interés taiwanés en establecer dicha oficina. Sin embargo, Richards aclaró que ese tipo de decisiones corresponden a la <b>Cancillería de la República</b>, no a diputados.El <b>vicecanciller Carlos Hoyos</b> aseguró que la posibilidad de habilitar una oficina comercial está «<b>descartada</b>», ya que el Gobierno se encuentra <a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/taiwan-diputados-panamenos-realizan-visita-protocolar-a-la-asamblea-legislativa-taiwanesa-OH17891834">'<b>muy enfocado en lo que tenemos andando ahora mismo</b>'.</a> También recordó que Panamá adoptó en 2017 el <b>principio de Una Sola China</b>, reconociendo a la República Popular China.El <b>20 de noviembre</b>, el presidente <b>José Raúl Mulino</b> cuestionó la visita de los diputados y advirtió que podría generar repercusiones en la relación bilateral con China. Afirmó que «<b>mi gobierno no avala ese viaje bajo ninguna circunstancia</b>» y sostuvo que '<b>las consecuencias pueden ser complejas</b>'. También calificó como falsa la idea de que los diputados viajen a Taiwán a '<b>hablar de inversiones y de proyectos</b>'.