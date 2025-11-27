Ernesto Cedeño: ‘El TPC con Taiwán no ha sido derogado’; Empresarios siguen exportando

El diputado Ernesto Cedeño afirmó desde Taiwán que el Tratado de Promoción Comercial entre Taiwán y Panamá sigue vigente, pese a la ruptura diplomática ocurrida en 2017. Según indicó, el acuerdo suscrito el 21 de agosto de 2003 y vigente desde el 1 de enero de 2004 «no ha sido derogado por una ley formal».

Cedeño forma parte de la “gira de trabajo” no oficial que realizan ocho diputados panameños en territorio taiwanés hasta el 30 de noviembre. Recordó que existen empresarios panameños que continúan exportando a Taiwán y que, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, ese país solicitó abrir una oficina comercial en Panamá, sin recibir respuesta oficial.

El diputado Betserai Richards declaró el día de ayer que Susan Hu, de la Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Economía de Taiwán, reiteró el interés taiwanés en establecer dicha oficina. Sin embargo, Richards aclaró que ese tipo de decisiones corresponden a la Cancillería de la República, no a diputados.

El vicecanciller Carlos Hoyos aseguró que la posibilidad de habilitar una oficina comercial está «descartada», ya que el Gobierno se encuentra “muy enfocado en lo que tenemos andando ahora mismo”. También recordó que Panamá adoptó en 2017 el principio de Una Sola China, reconociendo a la República Popular China.

El 20 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino cuestionó la visita de los diputados y advirtió que podría generar repercusiones en la relación bilateral con China. Afirmó que «mi gobierno no avala ese viaje bajo ninguna circunstancia» y sostuvo que “las consecuencias pueden ser complejas”. También calificó como falsa la idea de que los diputados viajen a Taiwán a “hablar de inversiones y de proyectos”.