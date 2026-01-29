Asamblea Nacional suspende sesión de este 29 de enero por fallas técnicas

La Asamblea Nacional explicó la mañana de este jueves 29 de enero que en la sesión de este 28 de enero se dieron inconvenientes técnicos ocasionados por las fluctuaciones en el suministro eléctrico.

Según la Asamblea Nacional, esos inconvenientes técnicos no se han podido solucionar, por ello se decidió suspender la sesión de este 29 de enero.

En el comunicado se explicó que las fallas afectaron el funcionamiento de los equipos tecnológicos, los sistemas de comunicación y de votación dentro del pleno.

Esas fallas impidieron garantizar la transmisión de la sesión, tal como lo establece el artículo No. 90 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional señaló que trabaja para restablecer los servicios afectados a la mayor brevedad posible y agradeció la comprensión de la ciudadanía.