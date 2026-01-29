Las 7 claves de Panamá y el mundo | 29 de enero

Este jueves 29 de enero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por acontecimientos relevantes en distintos ámbitos. <b>-El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión en el Palacio de las Garzas con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin,</b> en la que abordaron la situación democrática del continente y los desafíos regionales.<b>-El Ministerio de Relaciones Exteriores</b> informó que mantiene seguimiento al accidente ocurrido en el Lago Atitlán, en Guatemala, donde fallecieron dos ciudadanas panameñas, mientras se coordinan las gestiones correspondientes.<b>-Una jueza legalizó la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo </b>por el presunto delito de enriquecimiento injustificado. Al concluir la audiencia celebrada entre la tarde y la noche del miércoles 28 de enero, se le impusieron las medidas cautelares de casa por cárcel e impedimento de salida del país.<b>-El Ministerio de Salud </b>reiteró el llamado a la ciudadanía a eliminar los criaderos de mosquitos, tras reportar 272 casos acumulados de dengue hasta la semana epidemiológica N.° 2 del año. El informe detalla 27 hospitalizaciones y confirma una defunción registrada en la primera semana epidemiológica: un joven de 18 años, residente en la provincia de Coclé.<b>-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</b> anunció que el tercer pago del programa Pase-U 2025 se realizará del lunes 2 al viernes 6 de febrero en las provincias de Veraguas y Colón, así como en el distrito de Soná y la comarca Guna Yala.<b>-La Policía Nacional y la Fiscalía General de Ecuador</b> allanaron la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, conocida como el caso 'Caja Chica'.<b>-La aerolínea colombiana Satena </b>confirmó que el avión desaparecido este miércoles en el departamento de Norte de Santander fue hallado accidentado y sin sobrevivientes. La aeronave transportaba a 15 personas, y las autoridades continúan con las labores de investigación del siniestro.