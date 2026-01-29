Las 7 claves de Panamá y el mundo | 29 de enero

Este jueves 29 de enero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por acontecimientos relevantes en distintos ámbitos.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión en el Palacio de las Garzas con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en la que abordaron la situación democrática del continente y los desafíos regionales.

-El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene seguimiento al accidente ocurrido en el Lago Atitlán, en Guatemala, donde fallecieron dos ciudadanas panameñas, mientras se coordinan las gestiones correspondientes.

-Una jueza legalizó la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo por el presunto delito de enriquecimiento injustificado. Al concluir la audiencia celebrada entre la tarde y la noche del miércoles 28 de enero, se le impusieron las medidas cautelares de casa por cárcel e impedimento de salida del país.

-El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a eliminar los criaderos de mosquitos, tras reportar 272 casos acumulados de dengue hasta la semana epidemiológica N.° 2 del año. El informe detalla 27 hospitalizaciones y confirma una defunción registrada en la primera semana epidemiológica: un joven de 18 años, residente en la provincia de Coclé.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que el tercer pago del programa Pase-U 2025 se realizará del lunes 2 al viernes 6 de febrero en las provincias de Veraguas y Colón, así como en el distrito de Soná y la comarca Guna Yala.

-La Policía Nacional y la Fiscalía General de Ecuador allanaron la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, conocida como el caso “Caja Chica”.

-La aerolínea colombiana Satena confirmó que el avión desaparecido este miércoles en el departamento de Norte de Santander fue hallado accidentado y sin sobrevivientes. La aeronave transportaba a 15 personas, y las autoridades continúan con las labores de investigación del siniestro.