Metro de Panamá emite ajustes al pliego de cargos del Teleférico de Panamá y San Miguelito

El Metro de Panamá, entidad convocante del proyecto del Teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito, informó la emisión de la Adenda No. 5 al pliego de cargos de la licitación por mejor valor No. MPSA-01-2025, mediante la cual se introducen ajustes formales al proceso.

De acuerdo con la documentación, el cambio principal consiste en la modificación de la fecha para la presentación y apertura de propuestas. Inicialmente prevista para este 26 de febrero de 2026, la nueva fecha establecida es el 31 de marzo de 2026.

Además, las propuestas, incluyendo la fianza correspondiente, deberán entregarse de manera presencial en el Auditorio del Edificio Administrativo del Metro de Panamá, en Altos de Curundú, en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. La apertura se realizará a partir de las 11:01 a.m. del mismo día.

La adenda también actualiza la sección 2.15 del Capítulo II del Pliego de Cargos, referente a la “Presentación de Propuestas”, para reflejar la nueva fecha en todo el documento.

El proceso licitatorio contempla la concesión administrativa para la financiación, estudios y diseños, construcción, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, así como su operación, mantenimiento y posterior reversión al Estado.

La entidad reiteró que únicamente los proponentes precalificados podrán presentar ofertas y participar en el acto público de apertura.