Inicia la temporada de cruceros 2025-2026, cifra récord en Panamá

Este 2025 es un año de renovación para el sector de cruceros en Panamá, con la expansión de <b>las operaciones de Home Port que permitirán al país consolidarse como un punto clave en las rutas de navegación internacionale</b>s. Se espera que la tendencia siga en aumento, haciendo de Panamá un destino aún más relevante dentro del sector turístico mundial. A medida que las operaciones de Home Port continúan ganando terreno, se prevé que el número de pasajeros y las inversiones aumenten en los próximos años.Inclusive en agosto de 2024, un anuncio clave para el sector provino de la línea de cruceros <a href="/tag/-/meta/royal-caribbean">Royal Caribbean</a>, que alcanzó un acuerdo con el Gobierno Nacional que convertirá a Panamá en puerto base durante <b>los próximos 18 meses</b>, reafirmando la apuesta del país por consolidarse como eje regional para las operaciones en el Caribe. <b>El Estado aportará $200,000 como parte del acuerdo, con miras a posicionar a Panamá como un destino prioritario dentro del competitivo mercado de cruceros del Caribe.</b> <i>'El segmento turístico más requerido, de más atracción para el mundo de los cruceros, es el Caribe, y Panamá está listo para ser protagonista'</i>, afirmó el presidente José Raúl Mulino en aquella ocasión.