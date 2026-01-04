Miles de personas protestan en Madrid contra la ‘agresión imperialista’ de EE.UU. en Venezuela

Varios miles de manifestantes se congregaron el domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para denunciar una '<b>agresión imperialista'</b> tras la captura del presidente de Venezuela, <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a>, durante una operación militar estadounidense.Los manifestantes exhibieron numerosas pancartas, entre ellas una que mostraba a <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump </a>engullendo ávidamente un bidón de petróleo con los colores de la bandera venezolana, otra que proclamaba <b>'Trump agresor'</b>, y una en la que se podía leer '<b>No a la agresión imperialista contra Venezuela'</b>.También se vieron banderas de la formación española de extrema izquierda Podemos y del Partido Comunista de España entre las banderas venezolanas agitadas frente a la embajada, en pleno centro de Madrid, al día siguiente de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en el marco de una espectacular operación militar, tras bombardeos aéreos sobre Caracas y sus alrededores.Maduro se encuentra encarcelado en una prisión de Nueva York, a la espera de comparecer ante un juez por cargos de <b>'narcoterrorismo'</b> e importación de cocaína a Estados Unidos.Donald Trump ya anunció que su país dirigirá la transición en Venezuela y que pretende explotar sus vastas reservas de petróleo.El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez -cuyo país acogió en el exilio al candidato de la oposición en las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 Edmundo González Urrutia-, ya había condenado el sábado<b> 'una intervención que viola el derecho internacional'</b>, considerando que la operación <b>'empuja a la región hacia un horizonte de incertidumbre y belicismo'</b>, y había llamado a una transición <b>'justa y mediante el diálogo'</b>.El domingo, Sánchez reiteró sus críticas en una carta dirigida a los militantes del Partido Socialista, en la que alude a <b>'La reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela, acto que condenamos con rotundidad'</b>.Varias centenas de personas también se manifestaron el domingo frente al consulado de Estados Unidos en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, portando pancartas como <b>'Yankee go home'</b> (estadounidenses váyanse a su casa) o <b>'Stop killing for oil'</b> (dejen de matar por petróleo), informó la agencia de prensa <b>ANP</b>.