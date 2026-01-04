Ecuador restringe ingreso de venezolanos vinculados a Maduro

<b>Ecuador restringió el ingreso a su territorio de venezolanos relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro</b>, capturado en una incursión militar ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump, informó la cancillería.El presidente ecuatoriano, <a href="/tag/-/meta/daniel-noboa">Daniel Noboa</a>, es uno de los aliados de Trump en la región y celebró el arresto de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.Se limitará el ingreso a <b>'funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas' </b>a la presidencia de Maduro, señaló la cancillería en un comunicado difundido el sábado.El objetivo, agregó la cartera, es <b>'salvaguardar la seguridad nacional'.</b> Ecuador advirtió que <b>'no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio'.</b>Argentina y Perú adoptaron una medida similar tras la captura de Maduro, que pasó su prisión en Nueva York a la espera de comparecer ante la justicia.