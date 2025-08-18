Brasil y Ecuador trazan el camino hacia un incremento del comercio bilateral

Una de las mejores noticias que Noboa se lleva de su encuentro con Lula es la próxima reapertura de las importaciones brasileñas de bananas y camarón de Ecuador, suspendidas por diversos motivos, que pasan tanto por normas sanitarias como por un mero proteccionismo.Ecuador es el primer exportador mundial de camarón y sus ventas a Brasil, suspendidas en 2024, cifraban en torno a los seis millones de dólares anuales. En el caso de las bananas, las restricciones para su ingreso a Brasil están en vigor desde 2019.Durante una comparecencia conjunta frente a los periodistas, Lula anunció la próxima retomada de las importaciones brasileñas de ambos productos ecuatorianos y pidió que el país andino se abra a la carne porcina brasileña.El líder progresista también se mostró inclinado a derribar las barreras arancelarias que se le imponen a Brasil a otros productos ecuatorianos, en aras de un esfuerzo por equilibrar el intercambio comercial.Lula subrayó que esa aproximación entre Brasil y Ecuador se dará en un 'escenario desafiante', en el que se debe 'diversificar' el comercio para enfrentar la guerra comercial desata por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Según datos oficiales, el comercio bilateral sumó el año pasado unos 1.100 millones de dólares, pero con la balanza totalmente ampliamente inclinada en favor de Brasil, que exportó productos hacia Ecuador por un valor de 970 millones de dólares.