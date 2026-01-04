¿Qué busca realmente EE.UU. en Venezuela según Marco Rubio?

El secretario de Estado de Estados Unidos, <b>Marco Rubio</b>, aseguró que su país <i><b>'no está en guerra con Venezuela'</b></i>, al tiempo que dejó claro que Washington mantendrá la presión sobre el régimen venezolano en función de sus <b>intereses de seguridad nacional</b>, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el uso de la industria petrolera.<i><b>'No hay guerra. Nuestra guerra contra las organizaciones narcotraficantes no es una guerra contra Venezuela'</b></i>, afirmó Rubio, al explicar que las acciones emprendidas por Estados Unidos se enmarcan en la <b>aplicación de sanciones petroleras y órdenes judiciales</b>, que incluyen la incautación de embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas y al petróleo sancionado. 'Eso continuará', subrayó.Rubio señaló que el objetivo central de la política estadounidense es <b>provocar cambios en Venezuela que beneficien primero a Estados Unidos</b>, aunque afirmó que esos cambios también deben favorecer al pueblo venezolano. 'Para eso trabajamos', dijo, al recalcar que la prioridad inmediata es la seguridad, la estabilidad regional y la protección de los intereses estadounidenses.Según el funcionario, las próximas decisiones se medirán en <b>plazos cortos</b>, de semanas y meses, más que en promesas de largo plazo. <i>'Estamos hablando de lo que sucederá en los próximos dos o tres meses y cómo eso se relaciona con los intereses nacionales de los Estados Unidos'</i>, explicó.En su intervención, Rubio elogió a <b>María Corina Machado</b>, a quien calificó como 'fantástica' y parte fundamental del movimiento opositor. Sin embargo, reconoció una limitación clave del escenario actual:<i> 'Desafortunadamente, la mayoría de la oposición no está presente dentro de Venezuela'</i>.El secretario de Estado afirmó que, aunque Estados Unidos desea una transición democrática y un 'futuro brillante' para Venezuela, existen <b>asuntos inmediatos</b> que deben ser atendidos antes de avanzar hacia ese objetivo. 'Todos queremos ver una transición a la democracia, pero ahora estamos enfrentando la realidad inmediata', indicó.Rubio fue crítico con Nicolás Maduro, señalando que <b>no es un interlocutor confiable</b> y que tuvo oportunidades recientes para evitar la escalada de presión. <i>'Con Maduro no se podía hacer un acuerdo. Ha hecho una carrera de no cumplirlos y de ganar tiempo'</i>, sostuvo, al afirmar que la actual administración estadounidense no repetiría errores del pasado.Según Rubio, el foco ahora se traslada a <b>otros actores dentro del aparato militar y de seguridad venezolano</b>, quienes deberán decidir qué rumbo tomar. Estados Unidos, dijo, espera <i>'una dirección diferente a la que Nicolás Maduro escogió'</i>.Consultado sobre un eventual proceso electoral, Rubio consideró que el tema es <b>prematuro</b>. Afirmó que las elecciones 'debieron haber ocurrido hace mucho tiempo', que se realizaron y que 'no se contaron los votos', una situación que, a su juicio, es ampliamente conocida.Por ahora, Washington mantendrá la presión. <i>'Seguirán enfrentándose a esta cuarentena de petróleo, a la presión de Estados Unidos'</i>, advirtió, al confirmar que continuarán las interdicciones de barcos vinculados al narcotráfico y al petróleo sancionado, además de 'otras acciones' si no se atienden los problemas señalados.Rubio resumió que los <b>primeros pasos</b> tras la intervención pasan por garantizar la <b>seguridad de Estados Unidos</b>, eliminar el tráfico de drogas, frenar la presencia de grupos como Hezbollah en la región y evitar que los ingresos petroleros beneficien a adversarios internacionales.<i>'Nos importa la democracia y las elecciones, pero lo primero que nos importa es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de los Estados Unidos'</i>, concluyó, dejando claro que cualquier avance político en Venezuela estará condicionado a esos objetivos inmediatos.