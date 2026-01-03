Cancillería de Panamá pide transición democrática en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá cuestionó la mañana de este sábado 3 de enero la permanencia de Nicolás Maduro en el poder y exigió que el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas este 28 de julio de 2024.

Panamá como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reiteró que continuará velando por el fortalecimiento de los principios democráticos y la pacificación regional, con el objetivo de contribuir a un futuro libre y próspero para Venezuela.

La Cancillería en un comunicado oficial reafirmó su compromiso histórico con la democracia, la paz y los derechos humanos.

También lamentó que la situación venezolana haya evolucionado de manera desfavorable bajo la conducción del actual régimen, al desconocer —según el texto— el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia.

La entidad recordó que durante todo 2025 promovió activamente, en foros internacionales de alto nivel —incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas—, una transición pacífica y democrática en Venezuela.

Incluso, destacó que ofreció su territorio como espacio neutral para facilitar una salida ordenada y democrática a la crisis política venezolana.

Sin embargo, el comunicado advierte que la negativa del régimen de Maduro a reconocer la voluntad popular cerró el camino a una transición democrática, abriendo paso a un proceso de mayor autoritarismo y represión.

Panamá instó a las autoridades de facto que aún ejercen el poder en Venezuela a rectificar su conducta, actuar conforme a los principios de legalidad y legitimidad, y permitir una transferencia del poder basada en los resultados electorales, los cuales —según el comunicado— han sido debidamente custodiados por Panamá.

“El pueblo venezolano tiene derecho a vivir, crecer y prosperar en libertad”, subraya el documento, al tiempo que responsabiliza al sistema de gestión vigente durante más de dos décadas por el deterioro social, económico e institucional que ha generado sufrimiento a la mayoría de la población, mientras un pequeño grupo se ha beneficiado de esa situación.