La captura de Nicolás Maduro divide a América Latina y genera reacciones tanto en Europa como en sus aliados

La captura del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro en la noche de este sábado 3 de enero generó todo tipo de reacciones internacionales, desde América Latina y Europa hasta los pocos aliados geopolíticos que tenía Maduro como Rusia, Turquía y China. En América Latina, las reacciones han sido distintas según el distinto signo político de sus gobiernos. Mientras los países gobernados por la derecha expresaron su satisfacción por la captura de Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, los gobiernos progresistas expresaron su preocupación ante las consecuencias que puedan surgir tras la acción militar estadounidense en distintos puntos del suelo venezolano. La región, dividida Una de las reacciones más sonadas de la región ha sido la del presidente argentino Javier Milei quien hizo alusión a la noticia a través de su cuenta de X con el mensaje: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”. Más enérgico ha sido el presidente ecuatoriano Daniel Noboa quien aseguró lo siguiente: “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”. Seguidamente, el mandatario se hizo eco de su homólogo argentino al reiterar en su trino de X su respaldo tanto a la líder opositora venezolana María Corina Machado como al presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia. “Es momento de recuperar su país”, manifestó.

En tanto, los gobiernos progresistas de México, Brasil, Colombia y Chile manifestaron su preocupación ante los últimos acontecimientos registrados en Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó en su cuenta de X que la intervención militar estadounidense constituye una “agresión a la soberanía” de América Latina y advirtió de una posible crisis humanitaria a raíz de la acción de Washington. Por otro lado, anunció que ordenó la movilización militar en la frontera que comparte Colombia con Venezuela. En cambio, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum compartió un comunicado de la Cancillería de su país con el que rechaza ‘enérgicamente’ la acción de Washington en Caracas. “El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, aseveró dicho comunicado. En línea como lo ha venido haciendo desde hace varios días, el gobierno mexicano instó a la ONU a que pase a la acción para evitar que hayan consecuencias aún más graves de la situación actual y urgió al organismo a que actúe inmediatamente para “contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

En ese mismo espíritu se manifestó el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó que la captura de Maduro por parte de Estados Unidos “cruza una línea inaceptable”. Además de situarse en el mismo tono que su homólogo colombiano – al calificar la acción armada como una “afronta gravísima a la soberanía” – dijo que “atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”.

El mandatario saliente Gabriel Boric, de Chile, por su lado condenó las acciones militares de Estados Unidos. “Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”, dijo Boric en X. El presidente de Uruguay Yamandú Orsi rechazó la intervención militar en Venezuela y dijo estar siguiendo con atención el desarrollo de los acontecimientos. Europa se pronuncia Uno de los primeros mandatarios europeos en pronunciarse ha sido el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez quien instó a la desescalada de las tensiones en Venezuela y el respeto al derecho internacional. El también líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ofreció sus ‘buenos oficios’ para ser garante de una salida pacífica a la crisis que vive Venezuela. Por su parte, varios ministros de los partidos más a la izquierda del PSOE – que son parte de la coalición de gobierno - criticaron lo que catalogan como “agresión imperialista” de Estados Unidos. El ministro de Exteriores español José Manuel Albares informó hoy que se reunió con González Urrutia para hacer seguimiento de los acontecimientos en Venezuela.

En cambio, el jefe de la oposición española, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo afirmó que la prudencia es compatible con la esperanza en su mensaje de X, en relación a la recuperación del futuro de Venezuela “que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes” de su país.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni vio el ataque estadounidense contra Maduro como “legítimo” para defenderse del narcotráfico, aunque precisó que una intervención como tal “no era la vía” para acabar con una dictadura. La alta representante de Política Exterior de la Unión Europea Kaja Kallas informó en su cuenta de X que conversó con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y le pidió “respeto y moderación” por los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. “La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica”, añadió. Los aliados de Maduro, ‘preocupados’ La Rusia de Vladimir Putin, quien se convirtió en los últimos años en uno de los pocos aliados de Maduro, manifestó a través de un comunicado de su Cancillería estar “sumamente alarmada” por la situación y calificó el bombardeo estadounidense sobre Venezuela como una “agresión armada profundamente preocupante y condenable”.