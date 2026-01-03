La captura de Nicolás Maduro divide a América Latina y genera reacciones tanto en Europa como en sus aliados

El mandatario saliente Gabriel Boric, de Chile, por su lado condenó las acciones militares de Estados Unidos.<b> 'Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país', dijo Boric en X.</b>El presidente de Uruguay Yamandú Orsi rechazó la intervención militar en Venezuela y dijo estar siguiendo con atención el desarrollo de los acontecimientos.<b>Europa se pronuncia</b><b>Uno de los primeros mandatarios europeos en pronunciarse ha sido el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez quien instó a la desescalada de las tensiones en Venezuela y el respeto al derecho internacional.</b>El también líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ofreció sus ‘buenos oficios’ para ser garante de una salida pacífica a la crisis que vive Venezuela. Por su parte, varios ministros de los partidos más a la izquierda del PSOE – que son parte de la coalición de gobierno - criticaron lo que catalogan como 'agresión imperialista' de Estados Unidos.El ministro de Exteriores español José Manuel Albares informó hoy que se reunió con González Urrutia para hacer seguimiento de los acontecimientos en Venezuela.