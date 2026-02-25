Martín Torrijos cuestiona decisiones del Gobierno sobre puertos de Balboa y Cristóbal

El excandidato presidencial Martín Torrijos cuestionó las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno en cuanto a los puertos de Balboa y Cristóbal y logística.

Torrijos advirtió, en un video que subió en sus redes sociales, que el país se encuentra en medio de una “disputa geopolítica innecesaria” y que no se han ofrecido explicaciones claras sobre las implicaciones de estos cambios.

De acuerdo con Torrijos, en el último año se han tomado determinaciones que impactan el futuro del desarrollo estratégico de los puertos y del centro logístico nacional.

A su juicio, estas acciones estuvieron precedidas por una “narrativa falsa”, basada en la supuesta injerencia de China en la administración del Canal de Panamá.

“Esa narrativa condujo al gobierno a tomar decisiones cuyos efectos aún desconocemos”, afirmó.

El también expresidente señaló que la concesión original de Panama Ports pudo haber sido controversial y recordó que durante su administración se corrigió una “deshonrosa equiparación” que, en su opinión, nunca debió otorgarse.

Sostuvo además que la empresa no fue un buen socio para el país e incluso obstaculizó el desarrollo logístico, por lo que —dijo— “nadie lamenta su salida”.

No obstante, Torrijos marcó distancia entre cuestionar una concesión y ponerle fin sin transparencia. “Una cosa es cuestionar una concesión y su inexplicable renovación, y otra muy distinta es terminarla sin transparencia ni explicación alguna sobre sus posibles implicaciones para el país”, subrayó.

El dirigente advirtió que, junto con la declaración de inconstitucionalidad del contrato minero, se estaría sentando un precedente delicado. A su juicio, corregir una inconstitucionalidad no puede convertirse en excusa para imponer decisiones arbitrarias que podrían ser objeto de futuras impugnaciones y debilitar la institucionalidad.

También manifestó preocupación por la forma en que el Gobierno ha conducido el proceso, al considerar que no ha cumplido con la obligación de informar al país. Aunque reconoció que la transición operativa “salió bien”, indicó que el país merece coherencia y explicaciones claras.

Además, señaló que hace apenas semanas se afirmaba que empresas europeas no podían participar en actos públicos y que ahora se asignan dos puertos panameños a compañías de Europa.

“No conocemos los criterios de selección. No sabemos cómo esto podría impactar la competitividad de nuestro centro logístico ni si forma parte de una estrategia más amplia para recuperar otros activos estratégicos”, expresó.

Torrijos enfatizó que el Canal, los puertos y el centro logístico son pilares del desarrollo nacional y deben administrarse con responsabilidad, transparencia y plena conciencia histórica.