¿Por qué el fallo de PPC no impactaría el perfil crediticio de Panamá?

Uno de los puntos centrales destacados por los economistas es la naturaleza de la actividad tras el fallo. A diferencia del cierre de la mina Cobre Panamá, donde la suspensión de operaciones tuvo un impacto directo y negativo en el empleo formal y el Producto Interno Bruto (PIB), el escenario portuario es distinto. 'En el caso de los puertos, el empleo no se ha perdido. La actividad económica va a continuar y no se ha suspendido; lo que se está reestructurando es la administración', explicó Quintero.Sin embargo, Jované fue tajante al señalar que existen intereses geopolíticos que influyen en estas percepciones. Recordó que el Gobierno de la República Popular China ya manifestó que defenderá a sus empresas. 'Vivimos en un mundo donde la economía está influida por la geopolítica. Para algunos sectores es ‘muy malo’ lo que pasó con la mina (capital canadiense/occidental), pero no ven igual de grave que los chinos pierdan los puertos', explicó.Quintero expresó que, mientras la mina representaba un efecto multiplicador crítico en las provincias centrales que se detuvo abruptamente, el sector logístico sigue operativo, lo que permite que la proyección de crecimiento del país se mantenga positiva, impulsada también por proyectos como el Tren Panamá-Frontera.