¿Por qué el fallo de PPC no impactaría el perfil crediticio de Panamá?

El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC) ha generado diversas interpretaciones sobre la estabilidad económica del país. Para los economistas Adolfo Quintero y Juan Jované, la lectura es clara: la decisión no comprometería, por sí sola, el perfil crediticio de Panamá ni su grado de inversión. Esta valoración coincide parcialmente con la postura reciente de la calificadora Moody’s Ratings, que señaló que “la declaración de inconstitucionalidad del contrato de PPC, por parte de la Corte Suprema, no tendrá un impacto directo en el perfil crediticio de Panamá”.

Sin embargo, las tres partes advierten que el escenario solo se tornaría riesgoso si PPC decidiera interponer una demanda o un arbitraje internacional. En un comunicado difundido este martes, Moody’s aclaró que la eventual iniciación de un arbitraje internacional por parte del concesionario constituiría un pasivo contingente que podría tener implicaciones para las finanzas públicas, un factor clave en la calificación soberana.

“Si bien un fallo adverso contra el Estado podría complicar la consolidación fiscal, consideramos poco probable que dicho proceso se resuelva en el corto plazo”, señaló la agencia calificadora, que actualmente mantiene la calificación crediticia de Panamá en Baa3, con perspectiva negativa.

Quintero subrayó que, si bien la decisión fortalece la visión de país al corregir “fallas administrativas” en contratos de larga data, también abre la puerta a un período de fricción legal. Advirtió que los propietarios de los puertos “no se quedarán con los brazos cruzados” y que es altamente probable que recurran a acciones legales, lo que podría derivar en un arbitraje internacional.

Jované, por su parte, explicó que el riesgo de una demanda internacional no es únicamente financiero, sino también diplomático. “Una disputa legal de largo aliento con una empresa estatal o protegida por China podría generar fricciones que afecten la imagen de seguridad jurídica de Panamá”, sostuvo.

Además, planteó un problema práctico que suele pasarse por alto en los debates legales: ¿quién operará el puerto y con qué herramientas? Aunque el Estado panameño es propietario de la tierra y de la infraestructura fija, señaló que el equipo necesario para movilizar la carga pertenece a la empresa.

“El puerto es de Panamá, pero las grúas son de la empresa. Si no hay una transición pacífica o un acuerdo de venta o alquiler del equipo móvil, la operatividad se detiene”, advirtió.

Jované añadió que, si la empresa decide, como medida de presión, desmontar y retirar su equipo, el puerto quedaría inoperante, lo que provocaría la migración de clientes hacia otros puertos de la región y afectaría directamente la captación de divisas y la monetización de la economía panameña.

Según PPC, a lo largo de 28 años de operación, -junto a su inversionista- han realizado inversiones superiores a los $1,800 millones en infraestructura, tecnología y desarrollo humano.