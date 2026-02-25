Enrique Márquez en el Capitolio: su mensaje de esperanza tras ser invitado por Donald Trump

El excarcelado y líder opositor venezolano Enrique Márquez, invitado al Capitolio por el presidente Donald Trump durante el discurso del estado de la unión, agradeció la invitación y envió un mensaje de esperanza en nombre de los venezolanos que han tenido que migrar debido a la crisis en su país.

“Hoy estuvimos en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión dirigido por el presidente Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Agradezco al presidente Trump por la invitación, en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia”, expresó Márquez.

El excandidato presidencial y expreso político —detenido en Venezuela tras su participación en los comicios de 2024 y excarcelado tras cambios políticos en Caracas a inicios de 2026— también envió un mensaje de solidaridad a los millones de migrantes venezolanos en el exterior.

“Nuestro pensamiento y corazón están con los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria”, dijo Márquez.

Márquez destacó su compromiso con el futuro de Venezuela y la construcción de un país inclusivo.

“Estamos comprometidos con Venezuela, dispuestos al trabajo conjunto y tolerante, en un país donde todos sin excepción somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para todos”, afirmó.

Su aparición en el Congreso estadounidense fue destacada también por Trump, quien lo presentó como invitado especial durante su discurso del estado de la unión, en un contexto de política exterior que ha puesto el foco en la situación venezolana tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y la liberación de presos políticos, entre ellos los principales miembros del equipo de la dirigente y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Además, Trump propició un emotivo encuentro público entre Márquez y su sobrina, Alejandra González, en el pleno del Capitolio, en un momento que fue interpretado como un gesto simbólico ante el avance de la cooperación entre Estados Unidos y las nuevas autoridades venezolanas, encabezadas por Delcy Rodríguez.