Estados Unidos admite que perdió el rastro de 137 venezolanos deportados sin juicio bajo Trump

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank">El Gobierno de Estados Unidos</a></b> reconoció que <b>desconoce el destino de 137 migrantes venezolanos</b> expulsados en 2025, una admisión que reaviva el debate sobre <b>deportaciones, derechos humanos, migración irregular y política exterior</b> bajo la administración de <b>Donald Trump</b>. Así lo dejó constar <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/marco-rubio" target="_blank">el secretario de Estado, Marco Rubio</a></b>, en un escrito judicial presentado esta semana.Según el documento, <b>Washington no puede precisar si los venezolanos continúan en su país, si abandonaron el territorio o si fueron nuevamente detenidos por las autoridades locales.</b> Rubio sostuvo que, debido al tiempo transcurrido y a las condiciones en <b>Venezuela</b>, el Ejecutivo estadounidense <b>carece de mecanismos para verificar su situación actual.</b>El pronunciamiento surge como respuesta a una orden judicial emitida en diciembre, mediante la cual un juez federal exigió al Gobierno explorar vías para garantizar el debido proceso a los afectados. Sin embargo, <b>Rubio</b> alegó que cualquier intento de organizar audiencias —ya sea repatriándolos a <b>Estados Unidos</b> o mediante comparecencias virtuales— podría interferir seriamente con los intereses diplomáticos de <b>Washington </b>en <b>Venezuela</b>.Las declaraciones se producen en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense, caracterizado por operativos federales intensivos en varias ciudades y por el uso de herramientas legales excepcionales para acelerar expulsiones. A ello se suma la afirmación pública de <b>Trump </b>de que <b>Estados Unidos 'dirigirá' Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de este mes.</b>En su fallo, <b>el juez federal James Boasberg</b> concluyó que <b>los 137 venezolanos fueron expulsados sin garantías constitucionales básicas, al no recibir información clara ni la oportunidad real de impugnar su deportación. </b>El magistrado ordenó que se les conceda una vía efectiva para cuestionar la base legal de su expulsión.De acuerdo con la versión oficial, <b>los migrantes fueron señalados como presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua y trasladados a centros de detención en El Salvador</b>, amparándose en la <b>Ley de Enemigos Extranjeros</b>, una normativa de carácter extraordinario concebida para contextos de guerra y que permite expulsiones expeditas.<b>Rubio </b>indicó que, en julio, <b>El Salvador liberó a 252 ciudadanos venezolanos</b> —<b>incluidos los 137 del caso</b>— como parte de un canje diplomático que <b>permitió la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.</b> Este intercambio había sido reportado previamente por medios internacionales.La decisión de <b>Trump </b>de activar la <b>Ley de Enemigos Extranjeros</b> desató una ola de demandas, entre ellas<b> el caso J.G.G.</b> contra <b>Trump</b>, impulsado por organizaciones civiles que cuestionaron su constitucionalidad. Aunque la <b>Corte Suprema</b> autorizó su aplicación, también estableció que el Gobierno debe notificar con antelación suficiente a los migrantes para que puedan presentar recursos legales antes de ser expulsados.